Kostenerstattung für Maxx-Ticket und Co.

Bergstraße.Die Abteilung Öffentlicher Personennahverkehr/Schülerbeförderung im Bergsträßer Landratsamt weist darauf hin, dass Anträge auf Erstattung der Schülerbeförderungskosten für das Schuljahr 2018/19 (1. August 2018 bis 31. Juli 2019) spätestens bis zum Jahresende bei der Kreisverwaltung eingegangen sein müssen. Später eingehende Erstattungsanträge können nicht berücksichtigt werden.

Die Anträge müssen von der jeweiligen Schule bestätigt sein – also sollte man die Ferienzeiten beachten. Sie können entweder per E-Mail an schuelerbefoerderung@kreis-bergstrasse.de geschickt oder in den Briefkasten des Landratsamtes (Gräffstraße 5, 64646 Heppenheim) eingeworfen werden.

Antragformulare und weitere Informationen erhalten Interessierte über die Homepage des Kreises Bergstraße. Eventuelle Fragen können per E-Mail an schuelerbefoerderung@kreis-bergstrasse.de gestellt oder per Telefon unter der Nummer 06252 / 155694 geklärt werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 17.12.2019