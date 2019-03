Kostenfreie Energieberatung via Skype

Bergstraße.Hausdämmung, effiziente Wärmeerzeugung, Solarenergie und vieles mehr: Die Energieagentur Bergstraße, ein Fachbereich der Wirtschaftsförderung Bergstraße (WFB), berät die Bürger des Kreises Bergstraße kostenfrei und herstellerneutral zu Fragen bezüglich Energieeffizienz und erneuerbaren Energien. Jetzt hat sie ihr Beratungsangebot um eine kostenfreie Online-Energieberatung via Skype erweitert.

Im Rahmen eines Pressegesprächs, das am vergangenen Dienstag in den Räumen der WFB stattfand, simulierte die Energieagentur eine digitale Beratung, indem Landrat Christian Engelhardt, Aufsichtsratsvorsitzender der WFB, zum Pressegespräch live via Skype zugeschaltet wurde.

Matthias Zürker, nannte Zahlen: „Aktuell beraten wir zwischen 275 und 300 Bürger im Jahr“, sagte der WFB-Geschäftsführer. Die Themen seien vielfältig. Am häufigsten würden Fragen zu Photovoltaik, Förderungsmöglichkeiten oder Heizungsmodernisierung behandelt.

„Ein Termin zur Online Energieberatung via Skype kann per Telefon oder E-Mail vorab mit der Energieagentur vereinbart werden“, informierte Philipp Meister, Projektleiter der Energieagentur Bergstraße. Darüber werde jeden Freitag von zehn bis 13 Uhr eine freie Online-Beratungszeit angeboten. Hier kann man sich direkt über die Homepage der WFB unter www.wirtschaftsregion-bergstrasse.de/Energie einschalten.“ Zudem können die Bürger nach wie vor einen Termin für eine kostenfreie Beratung in den Räumen der WFB in Heppenheim vereinbaren. Zur telefonischen Terminvereinbarung ist die Energieagentur Bergstraße von Montag bis Donnerstag von 9 bis 13 Uhr unter der Rufnummer 06252/68929-88 zu erreichen. red

