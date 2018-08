Kräfte bündeln für wirkungsvollen Brandschutz

Bergstraße/Lorsch.In Lorsch hat Landrat Christian Engelhardt am Samstag einen Förderbescheid über knapp 200 000 Euro aus Haushaltsmitteln des Kreises zur Finanzierung überörtlicher Brandschutzaufgaben übergeben. Stellvertretend für zehn weitere Städte und Gemeinden nahm der Lorscher Bürgermeister Christian Schönung den Bescheid entgegen.

Darüber hinaus erhielt die Freiwillige Feuerwehr Lorsch einen Abrollbehälter Löschwasserversorgung für den Katastrophenschutz und die Lampertheimer Wehr einen Einsatzleitwagen 2 für den Brand- und Katastrophenschutz. Beide Einsatzmittel wurden vom Land Hessen finanziert. Bei der Übergabe am Lorscher Feuerwehrhaus waren am Samstag Feuerwehrleute und Kommunalpolitiker dabei.

Hier ist das Ehrenamt zu Hause

„Für mich sind es die schönsten Termine, zu denen ich etwas mitbringen kann“, sagte Landrat Christian Engelhardt. Dort, wo das Ehrenamt zu Hause sei und viel für das Gemeinwesen getan werde – also bei den Freiwilligen Feuerwehren im Kreis Bergstraße –, treffe dies besonders zu.

Engelhardt betonte, dass zwar die Kommunen für die technische und sachliche Ausstattung der Feuerwehren zuständig sind, nicht jede Gemeinde diese Ausrüstung aber selbst vorhalten könne. „Ich denke an spezielle Einsatzfahrzeuge, Drehleitern oder Wechsellader. Diese können dann im Sinne einer guten Nachbarschaft bei Bedarf kreisweit genutzt werden“, so der Landrat.

Zu den übergeordneten Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr gehören auch Aus- und Fortbildungsangebote und die Atemschutzstrecke, durch die sich die Kameraden aus dem gesamten Kreisgebiet durcharbeiten müssen. „Für solche Aufgaben gehen beispielsweise 15 200 Euro nach Lorsch und 27 600 Euro nach Lampertheim“, verdeutlichte Engelhardt einige „typische Kreisaufgaben“.

Der Kreis trage dazu bei, „dass die Feuerwehren sich weiter verzahnen und für einen wirkungsvollen Brandschutz Kräfte bündeln“. Wer anderen helfen wolle, müsse selbst stark sein. Das bedeute, an einem Strang zu ziehen und auch über die entsprechenden Mittel zu verfügen. Engelhardt lobte die Einsatzbereitschaft der Wehren und wünschte allen Beteiligten Glück und viel Erfolg.

Landtagsabgeordneter Alexander Bauer, in der CDU-Fraktion zuständig für Aufgaben der öffentlichen Sicherheit, unterstrich in seinem Redebeitrag die besondere Aufgabe des Landes Hessen. „Das Land hat über die Brandschutzsteuer 35 Millionen Euro eingenommen und für Fahrzeuge und die Ausbildung an der Feuerwehrschule in Kassel ausgegeben. Es ist selbstverständlich, Menschen zu fördern, die praktische Hilfe leisten“, sagte er. Parteiübergreifend seien sich alle Abgeordneten einige, für den Schutz der Bevölkerung Steuergelder auszugeben. Mit einem kleinen Imbiss wurde die Veranstaltung beendet.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 27.08.2018