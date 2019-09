Kraftrad rutscht auf nasser Straße weg

Bergstraße.Auf regennasser Straße rutsche gestern Morgen ein 16-jähriger Zweiradfahrer mit seiner 15- PS-Yamaha über die Fahrbahn und verletzte sich am Bein. Die Schwere der Verletzung wird in einem Krankenhaus untersucht. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 8.50 Uhr auf der Bundesstraße 47 zwischen Kolmbach und Gadernheim in einer Rechtskurve.

Fahrbahn gesperrt

Der Reichelsheimer war mit seiner Yamaha auf dem Weg nach Gadernheim. Der Sachschaden beträgt nach Schätzung der Polizei zwischen 500 und 1000 Euro. Das Kraftrad wurde von der Unfallstelle abgeschleppt. Hierfür musste kurzfristig die Fahrbahn gesperrt werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 26.09.2019