Krautzun: Jogis Jungs werden eine Reaktion zeigen

Welches Niveau zeigten die 32 Teams bislang bei dieser WM?

Für Eckhard Krautzun ist es keine Überraschung, dass das Niveau bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft bisher nicht allzu hoch war. „Das war zu erwarten gewesen. Wir haben mit dem 3:3-Unentschieden zwischen Portugal und Spanien bisher nur ein hochklassiges Spiel gesehen. Ansonsten verlaufen die Begegnungen in der Vorrunde eher ergebnisorientiert, und deshalb fallen auch nur wenig Tore. Russland bildet da schon die Ausnahme. Das Niveau lässt noch keine richtige Tendenz erkennen, weil die Teams erst einmal die nächste Runde erreichen wollen und so ihr Hauptaugenmerk auf die Defensive legen“, hat der Weltenbummler klar erkannt. „Ganz besonders ist mir aufgefallen, dass viele Tore durch Standards – also Freistöße, Eckbälle und Elfmeter – gefallen sind.“

Den Schiedsrichtern müsse er ein Kompliment machen. „Deren Leistungen sind doch gut bis sehr gut“, rundet der fußballerische Entwicklungshelfer seine WM-Zwischenbilanz ab.

Was ist schiefgelaufen im Spiel der DFB-Elf gegen Mexiko?

Bei dieser Frage beginnt Eckhard Krautzun bloß mit dem Kopf zu schütteln. „Viele Dinge. Unsere Mannschaft ist von Anfang an in eine Falle getappt. Die Scouting Reports waren ganz anders ausgefallen als das, was die Mexikaner am Samstag dann gezeigt haben. Das deutsche Trainerteam hätte deshalb schon nach zehn Minuten reagieren müssen, indem es die Taktik ändert. Spätestens nach dem 0:1 haben wir das aufgegeben, was uns viele Jahre lang ausgezeichnet hat. Plötzlich gab es keine taktische Disziplin und keine Kommunikation untereinander mehr und auch das uns sonst auszeichnende Positionsspiel wurde aufgegeben. Dadurch hat das DFB-Team die Balance zwischen Angriff und Abwehr verloren und praktisch seine Kompaktheit aufgegeben“, betreibt der Fußballlehrer aus der Kreisstadt noch einmal Ursachenforschung. „Im Mittelfeld ist jeder nur nach vorne gerannt – ganz besonders Sami Khedira. Wir hätten auch noch höher verlieren können, wenn die Mexikaner ihre Konter besser zu Ende gespielt hätten“, weist er auf eklatante Defizite im deutschen Spiel hin.

Was muss gegen Schweden alles anders werden?

Für Eckhard Krautzun ist es jetzt schon fünf vor zwölf. „Der Weltmeister steht schon jetzt gehörig unter Druck. Jetzt müssen Jogis Jungs zeigen, dass sie erfahren genug sind, um mit diesem Druck umzugehen. Im richtungsweisenden Spiel gegen die Schweden wird das mentale Verhalten – also der Kopf – wichtiger als die Beine sein. Es muss von Anfang an eine ganz andere Einstellung zu sehen sein als gegen Mexiko“, nimmt er die DFB-Elf in die Pflicht.

„Natürlich sollten auch zwei, drei Veränderungen in der Aufstellung vorgenommen werden – auch Stammspieler wie Thomas Müller, Mesut Özil oder Sami Khedira, die bisher einen Freifahrtschein hatten, müssen womöglich auf der Bank Platz nehmen. Ich würde von Anfang an Marco Reus und Ilkay Gündogan spielen lassen. Thomas Müller würde bei mir nicht auf der rechten Seite, sondern hinter den Spitzen spielen. Ich bin jedenfalls gespannt auf die Aufstellung, für die sich der Bundestrainer gegen Schweden entscheiden wird“, fordert der DFB-Pokalsieger von 1996 (mit dem 1. FC Kaiserslautern) auch personelle Konsequenzen.

War es richtig von Joachim Löw, gleich auf acht Weltmeister von 2014 zu bauen?

Auf der einen Seite kann Eckhard Krautzun diesen Schachzug nachvollziehen, auf der anderen aber auch wieder nicht. „Das machen ja viele Trainer, indem sie eine verkehrte Dankbarkeit gegenüber Spielern zeigen, mit denen sie einst große Erfolge gefeiert haben. Vielleicht sind ja auch deshalb drei der vier letzten Weltmeister schon in der Vorrunde gescheitert. Das ist sicherlich menschlich, vom Leistungsgedanken her aber nicht nachvollziehbar. Ich würde noch mehr Spielern, die 2017 den Confed Cup gewonnen haben, das Vertrauen schenken“, stellt der Weltenbummler unmissverständlich fest.

Wurden Fehler bei der Zusammenstellung des 23-köpfigen Kaders gemacht?

Solche kann Eckhard Krautzun trotz des Dämpfers im Auftaktspiel nicht erkennen – bis auf eine Ausnahme. „Ich hätte auf jeden Fall Leroy Sané mit nach Russland genommen. Immerhin ist er mit Manchester City in der Premier League – genau wie Ilkay Gündogan – souverän Meister geworden, hat zehn Tore erzielt und 15 Vorlagen geliefert. Ansonsten ist aber jeder gut genug für einen Stammplatz im deutschen Team. Mit diesem Aufgebot hat Jogi Löw nicht viel verkehrt gemacht“, rechtfertigt er diese personelle Variante.

Was würde es für den DFB, aber auch den gesamten deutschen Fußball bedeuten, wenn der Weltmeister schon nach der Vorrunde seine Koffer packen müsste?

Für den ehemaligen Bundesligaspieler des 1. FC Kaiserslautern ist dieses Horrorszenario eigentlich unvorstellbar. „Ich bin eigentlich überzeugt davon, dass die DFB-Elf eine Reaktion zeigen und ihr zweites WM-Spiel gewinnen wird. Das wird aber sehr schwer, weil die Schweden sehr kompakt stehen, zweikampfstark und sehr gefährlich bei Standards sind. Immerhin haben sie vier Spieler in ihren Reihen, die über 1,90 Meter groß sind“, warnt Eckhard Krautzun. Und was ist, wenn das Fiasko am Samstagabend tatsächlich Realität werden wird? „Das würde einem Erdbeben gleichkommen und die gesamte Fußballnation erschüttern. Daran darf ich gar nicht denken“, will sich der Fußball-Fachmann im Rahmen dieser WM-Bestandsaufnahme ganz schnell mit anderen Dingen beschäftigen.

Welche Tugenden und Qualitäten muss die Nationalmannschaft mitbringen, die Weltmeister werden will?

Eckhard Krautzun hat ein klares Bild vor Augen. „Wer den WM-Titel holen will, der muss große Erfahrung mitbringen, clever sein und einige individuell starke Einzelkönner, die ein Spiel alleine entscheiden können, in seinen Reihen habe. Außerdem ist hierfür die Balance zwischen Angriff und Abwehr erforderlich“, betont er. Auf einen Favoriten will sich Eckhard Krautzun aber (noch) nicht festlegen. * Die Fortsetzung des Gesprächs erscheint in einer der nächsten Ausgaben.

