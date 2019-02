Kreativ für die Energiewende: Brennstoffzellenautos selbst gebaut

Bergstraße.Es war arbeitsintensiv, eng getaktet und anspruchsvoll. Außerdem voller Probleme, Rückschlägen und neuen Herausforderungen. Also geradezu ideal für Lars Blümler, der beim Erfinderlabor eine Woche lang zum Thema Elektromobilität und Brennstoffzellen geforscht hat. Der 17-jährige Bensheimer aus dem Gymnasialzweig der Geschwister-Scholl-Schule war einer von 16 Top-Schülern aus ganz Hessen, die für den naturwissenschaftlich ausgerichteten Workshop ausgewählt wurden. „Es war anstrengend, hat aber enorm viel Spaß gemacht.“

Die Abschlussveranstaltung im Goethe-Gymnasium war ein Heimspiel für das Zentrum für Chemie (ZFC), das zum 27. Mal leistungsstarke Jugendliche eingeladen hatte, um sich abseits des normalen Schulunterrichts mit Zukunftstechnologien auseinanderzusetzen. Rund 150 Gäste applaudierten den Teilnehmern in der Mensa, wo die Schüler in vier Teams ihre Forschungsergebnisse präsentiert haben.

Vier Tage mit Profis gearbeitet

Vier Tage lang waren sie in den Labors der Hochschule RheinMain in Rüsselsheim unterwegs, um mit Unterstützung wissenschaftlicher Profis eigene Lösungen zu entwickeln. Aufgabe war, ein emissionsfreies Lastenfahrzeug mit Brennstoffzellenantrieb zu bauen. In Zeiten von Dieselkrise und Schadstoffdebatte ein brandaktuelles Thema.

Das Prinzip: Der Wasserstoff reagiert in einem chemischen Prozess mit Sauerstoff, wobei die Energie, die im Wasserstoff gespeichert ist, als Strom freigegeben wird. Die Schüler spielten also in der Liga der Elektromobilität. Mit wenigen vorgegebenen Materialien sollte ein Modell konstruiert werden, das nicht nur fahren, sondern auch ein bestimmtes Gewicht transportieren konnte.

„Wir hatten ein Problem mit der Achse, das aber schnell behoben wurde“, berichtet Lars Blümler von der Arbeit in Rüsselsheim. Im Fachbereich Ingenieurwissenschaften hatten die Schüler alles, was sie benötigten. Auch den Rat von erfahrenen Profis. „Ich habe eine Woche lang mein Labor reserviert. Das macht man ja nicht einfach so“, kommentierte die renommierte Physikerin und Brennstoffzellen-Expertin Professorin Birgit Scheppat bei der Abschlussveranstaltung in Bensheim. Sie unterstützt das Erfinderlabor seit vielen Jahren und war einmal mehr von der Energie und vom Forschergeist der jungen Leute begeistert.

Darunter auch Sebastian Dreizler (Auerbach) vom Goethe-Gymnasium, der wie Lars als Leistungskurse Mathematik und Physik belegt. Beide waren in verschiedenen Gruppen und schwärmten vom tollen Teamwork auf dem Weg ins Ziel. Und beide wurden beim Erfinderlabor in ihren beruflichen Plänen bestärkt: Die Perspektiven liegen ganz klar im technischen und naturwissenschaftlichen Umfeld. Das hat auch diejenigen gefreut, die sich dafür stark machen, dass der Nachwuchs im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) nicht versiegen möge. Justus Brans aus dem hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung betonte in Bensheim das hohe Niveau der Jungforscher.

Auch die Region Bergstraße war beim Finale vertreten. Neben Bürgermeister Rolf Richter nahmen auch GGEW-Vorstand Carsten Hoffmann und Axel Noé von der Sparkasse Bensheim an einer Podiumsrunde teil, die von Florian Schmanke flott und leichtfüßig moderiert wurde. Es ging um Arbeitswelten von morgen und die Studien- und Berufsmöglichkeiten im Kontext der Energiewende.

Potenziale ausgeschöpft

„Knobeln, Tüfteln und Kreativität sind in einer Wissensgesellschaft unabdingbare Voraussetzungen für nachhaltige Erfolge“, so Noé im Goethe-Gymnasium. Hoffmann sagte, dass die Anforderungen im Bereich der Energiewirtschaft ständig höher würden: „Wissen vernetzt sich immer stärker.“ Unternehmen und Mitarbeiter müssten sich darauf gezielt vorbereiten. Richter sieht die Veranstaltung in der „Stadt der Schulen“ bestens aufgehoben und wünschte sich, dass sich Schule, Unternehmen und Forschung in der Breite noch enger verzahnen. Der stellvertretende Schulleiter des Gymnasiums, Christian Peter, betonte, dass durch die Kooperation von Schule und Hochschule, Wirtschaft und Wissenschaft Potenziale ausgeschöpft würden, wie es sonst kaum möglich sei.

ZFC-Vorstand Dr. Thomas Schneidermeier dankte allen Förderern und Unterstützern für deren Engagement. Dazu gehörte auch Christian Winzenhöler, der mit seinem Omnibusbetrieb seit zwei Jahren zunehmend auf Brennstoffzellen setzt. Demnächst sind sechs Fahrzeuge im Einsatz. Auch wenn sie mehr als das Doppelte kosten als ein Diesel. Einer davon stand im Schulhof des Goethe-Gymnasiums. Bald rollen die Busse nicht mehr nur im Industriepark Höchst, sondern auch erstmals im Regelbetrieb. „Man muss über den Tellerrand schauen“, so Winzenhöler in Bensheim. Für die Schüler war das Um-die-Ecke-Denken ohnehin Pflicht. Sonst wären sie beim Erfinderlabor kaum von der Stelle gekommen.

