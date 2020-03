Kreativität und Gestaltungslust gefragt

Bergstraße.Ab dem kommenden Schuljahr 2020/21 bietet die Heinrich-Metzendorf-Schule (HMS) in Bensheim in der Fachoberschule (FOS) die neue Fachrichtung Gestaltung an. Außerdem bietet die HMS innerhalb der Fachoberschule weiterhin die Fachrichtungen Technik und Wirtschaft an. In der Fachrichtung Technik handelt es dabei um die Schwerpunkte Maschinenbau, Bautechnik, Elektrotechnik, Informationstechnik – in der Fachrichtung Wirtschaft um den Schwerpunkt Ernährung und Hauswirtschaft.

Die neue Fachrichtung Gestaltung bietet eine Grundlage für ein Studium in den Bereichen Gestaltung/Design wie etwas Produkt-, Kommunikations-, Foto-, Textil- und Modedesign oder ähnliches an einer Fachhochschule oder für den Einstieg in eine Ausbildung in einem kreativen Beruf. Interessierte an dieser Fachrichtung sollten folgende Voraussetzungen erfüllen: Lust auf Gestaltung von jeglichen Materialien, Interesse an Freihandzeichnen, Räumliches Vorstellungsvermögen, Kunstinteresse, Computer-Grundkenntnisse.

Wie auch in den anderen Fachrichtungen wird auch Gestaltung in Form A und Form B angeboten. Die Form A dauert zwei Schuljahre, die Form B ein Schuljahr.

Für die Aufnahme sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen:

Direkt nach dem Mittleren Bildungsabschluss (Form A): Das Zeugnis des mittleren Bildungsabschlusses muss mindestens befriedigende Leistungen in zwei der Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch aufweisen und keines der genannten Fächer darf schlechter als ausreichend sein.

Nach einer abgeschlossenen Berufsausbildung (Form B): Das Zeugnis des mittleren Bildungsabschlusses muss mindestens befriedigende Leistungen in zwei der Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch aufweisen und keines der genannten Fächer darf schlechter als ausreichend sein. Nicht hinreichende Noten können durch ein Abschlusszeugnis der Berufsschule mit einem Notendurchschnitt von mindestens 3,0 ersetzt werden.

Zusätzlich setzt die Aufnahme für die Fachrichtung Gestaltung sowohl für Form A als auch für Form B den Nachweis einer hinreichenden gestalterischen Befähigung voraus. Der Nachweis erfolgt durch einen fachspezifischen Eignungstest an der HMS.

Im ersten Ausbildungsabschnitt der Form A wird an drei Tagen der Woche ein Praktikum absolviert, das in Betrieben passend zum jeweiligen Schwerpunkt stattfindet. Für die Fachrichtung Gestaltung sind dies unter anderem Betriebe im Bereich Innenarchitektur, Raumgestaltung, Werbegestaltung, Design, Drucktechnik.

Bewerbungen für die Aufnahme in die Fachoberschule Fachrichtung Gestaltung werden ab sofort entgegengenommen. Auch in den Fachrichtungen Technik und Wirtschaft mit den Schwerpunkten Maschinenbau, Bautechnik, Informationstechnik, Elektrotechnik sowie Ernährung und Hauswirtschaft stehen an der HMS noch Plätze zur Verfügung. red

