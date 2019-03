Kreis-AfD behindert Presse

Bergstraße.Unter Ausschluss der Öffentlichkeit hat die Bergsträßer AfD ihren neuen Vorstand gewählt. Karsten Bletzer aus Lampertheim wird den Bensheimer Rolf Kahnt als Kreisvorsitzenden beerben. Dieser hatte sich nicht mehr zur Wahl gestellt.

Wie bereits berichtet, ließ die AfD nach einem Mehrheitsbeschluss der Mitglieder keine Medienvertreter ins Bürgerhaus in Riedrode, wo sie ihre Hauptversammlung abhielt. Unter anderen Parteien ist ein solches Vorgehen nicht üblich. Kahnt bezeichnete dies als Vorsichtsmaßnahme, damit „Querulanten“ im Kreisverband keine Bühne bekommen. Berichte über parteiinterne Konflikte sollten so vermieden werden. Davon hatte es in der Vergangenheit einige gegeben. Der bisherige Vorstand war seit Sommer 2017 von acht auf drei Personen geschrumpft.

Von dem Ergebnis der Neuwahlen erfuhr diese Zeitung am Tag danach per Pressemitteilung. kbw

© Südhessen Morgen, Samstag, 09.03.2019