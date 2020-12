Kreis Bergstraße ordnet nächtliche Ausgangssperre an

Bergstraße.Für den Landkreis Bergstraße gilt ab Montag die Stufe „schwarz“ des hessischen Eskalationskonzeptes zur Coronavirus-Pandemie – und damit eine nächtliche Ausgangssperre. Wie die Pressestelle der Kreisverwaltung mitteilt, erreichte die Inzidenz – also die Zahl der binnen sieben Tagen an das Gesundheitsamt gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner – zum dritten Mal in Folge einen Wert von über 200. Und dann tritt Stufe „schwarz“ in Kraft.

Der Bergsträßer Landrat Christian Engelhardt mahnt die Bevölkerung des Kreises zur Ruhe und Besonnenheit:

„Um unser Gesundheitssystem nicht zu überfordern, sollten alle Regeln unbedingt eingehalten werden. Ich appelliere an alle Bergsträßer, in dieser kritischen Phase der Pandemie ihre Kontakte entsprechend einzuschränken, um einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken.“

Gemäß dem hessischen Eskalationskonzept gilt nun eine Ausgangssperre in der Zeit von 21 Uhr bis 5 Uhr früh. Das Verlassen der eigenen Wohnung ist während dieser Zeit nur aus wichtigen Gründen zuzulassen, insbesondere zur

Ausübung beruflicher oder dienstlicher Tätigkeiten, einschließlich der Teilnahme Ehrenamtlicher an Einsätzen von Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst,



Inanspruchnahme medizinischer, therapeutischer und veterinärmedizinischer Versorgungsleistungen,



Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts, Begleitung und Betreuung von unterstützungsbedürftigen Personen und Minderjährigen,



Begleitung Sterbender,



Teilnahme an Gottesdiensten zu besonderen religiösen Anlässen,



sowie Versorgung von Tieren sowie zu Maßnahmen der Tierseuchenbekämpfung und -prävention.

Sonderregeln an Weihnachten

Sonderregeln gelten für Heiligabend und die beiden Weihnachtsfeiertage, also die Zeit vom 24. bis 26. Dezember:

Am 24. Dezember 2020 beginnt die nächtliche Ausgangssperre um 24 Uhr.

Am 25. und 26. Dezember 2020 beginnt die nächtliche Ausgangssperre um 22 Uhr.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

Die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bei Transporten im Gesundheitswesen bis zum Ablauf des 19. Januar 2021 verlängert.

In den Schulen findet nach den Ferien ab Klassenstufe 8 weiterhin Wechselunterricht statt. Der Unterricht soll nach Möglichkeit so gestaltet sein, dass zwischen den Schülern ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann.

Außerdem dürfen Einrichtungen zur Betreuung und Unterbringung älterer und pflegebedürftiger Menschen zu Besuchszwecken nur dann betreten werden, wenn Besucher mindestens einen aktuellen negativen PoC-Antigentest auf das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus-SARS-CoV-2 nachweisen können. PoC-Antigentests müssen unmittelbar vor Beginn des Besuchs durchgeführt werden.

Diese Regeln zur Maskenpflicht, dem Wechselunterricht und dem Nachweis eines negativen Coronavirustests für Besucher von Einrichtungen zur Betreuung und Unterbringung älterer oder pflegebedürftiger Menschen gelten bis zunächst 19. Januar 2021.

Die entsprechende Allgemeinverfügung wurde am Sonntag als sogenannte Eilbekanntmachung auf der Webseite des Kreises Bergstraße veröffentlicht. Sie wird erst dann wieder aufgehoben, wenn entsprechend den Bestimmungen des Landes Hessen die Inzidenz fünf Tage in Folge unter 200 liegt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Sonntag, 20.12.2020