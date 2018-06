Anzeige

Bergstraße.Die Sicherung der flächendeckenden medizinischen und ärztlichen Versorgung ist nicht nur ein zentrales Thema für den Kreis Bergstraße, sondern auch für das Land Hessen. Unter dem Motto „Gesundheitsstandort Hessen: Wir sorgen für gute Medizin“ präsentieren Kreis und Land ihre Ideen aus diesem Bereich beim Hauptstadtkongress „Medizin und Gesundheit“.

Erste Teilnahme

Der Kreis Bergstraße nimmt in diesem Jahr erstmals an der Tagung teil, die ab morgen bis Freitag in Berlin stattfindet. „Wir freuen uns sehr, dass wir als hessische Vorzeigeregion am Hauptstadtkongress teilnehmen dürfen“, so Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz. Eine bedarfsgerechte und nachhaltige gesundheitliche Versorgung der Menschen im Kreis habe hohe Priorität.

Einer von fünf Ausstellern

„Wir werden uns in Berlin als attraktiver und innovativer Gesundheitsstandort präsentieren“, sagt die Gesundheitsdezernentin, die in Berlin dabei sein wird. Als einer von fünf Ausstellern wurde der Kreis Bergstraße vom Land Hessen eingeladen, am Gemeinschaftsstand über seine zukunftsweisenden Projekte und Aktivitäten aus dem Bereich ambulante medizinische Versorgung zu informieren.