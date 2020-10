Kreis-CDU: Meister soll wieder antreten

Bergstraße.Der CDU-Kreisvorstand unterstützt die erneute Kandidatur von Michael Meister als Wahlkreiskandidat der Christdemokraten für die Bundestagswahl 2021. Wie die stellvertretende Kreisvorsitzende Birgit Heitland mitteilt, empfiehlt der Kreisvorstand den Delegierten der CDU Bergstraße einstimmig, den langjährigen Abgeordneten erneut zu nominieren. Diese Empfehlung spiegele auch die Resonanz der zuvor durchgeführten Mitgliederbeteiligung wider, berichtet der Kreisvorstand.

Heitland: „Michael Meister hat in Berlin und im Wahlkreis vieles bewegt. Als Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesfinanzminister und bei der Bundesministerin für Forschung und Technologie gehört er seit Dezember 2013 der Bundesregierung an. Wir sind sehr froh, dass er sein außerordentliches Engagement als unsere starke Stimme für die Bergstraße für weitere vier Jahre einbringen will. Wir stehen hinter ihm und werden mit ihm mit allen Kräften für seine erneute Wahl als direkt gewählter Wahlkreisabgeordneter kämpfen.“

Nominierungsparteitag verschoben

Die förmliche Nominierung fällt in die Zuständigkeit eines Kreisparteitags. Dieser sollte am 13. November in Bürstadt stattfinden. Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie auch im Kreis hat sich der CDU-Kreisvorstand entschieden, den Parteitag auf unbestimmte Zeit zu verschieben.

Ein neuer Termin könne kurzfristig vom geschäftsführenden Kreisvorstand der Partei organisiert werden, sobald dies die Pandemie-Lage im Kreis Bergstraße wieder erlaube, so die CDU abschließend. red

