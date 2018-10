Kreis feiert Jubiläum mit einem Konzert

Bergstraße.Der Kreis Bergstraße wird in diesem Jahr 80 Jahre alt. Den runden Geburtstag feierte der Kreis bereits mit einem ökumenischen Festgottesdienst im August. Am 1. November, dem Gründungsdatum des Kreises, folgt eine Festveranstaltung. Der Festakt beginnt um 19 Uhr im Heppenheimer Starkenburg-Gymnasium.

Landrat Engelhardt lädt die Bevölkerung, wie bereits zum Festgottesdienst, zur Jubiläumsfeier ein: „Wir leben heute im Kreis Bergstraße in Frieden, Freiheit, Sicherheit und Wohlstand. Das ist keine Selbstverständlichkeit und dafür können wir dankbar sein. Das Kreisjubiläum, das wir in diesem Jahr feiern können, ist deshalb ein Fest für uns alle! Ich sehe es zugleich auch als Aufforderung, dass wir gemeinsam weiter an der Zukunft unseres Kreises arbeiten.“

Sekt, Reden, Musik und Buffet

Neben Rede- und Videobeiträgen beinhaltet die Festveranstaltung auch ein Jubiläumskonzert der Starkenburg Philharmoniker. Darüber hinaus gibt es zu Beginn einen Sektempfang und der Abend klingt bei einem kleinen Buffet aus.

Aufgrund der räumlichen Kapazitäten ist das Platzangebot bei der Festveranstaltung am 1. November begrenzt. Karten für die Veranstaltung sind im Vorverkauf bei der Sparkasse Starkenburg in der Heppenheimer Fußgängerzone (Friedrichstraße 22) oder an der Abendkasse ab 18.30 Uhr im Starkenburg-Gymnasium erhältlich. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 20.10.2018