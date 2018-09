Kreis feiert seinen 80. Geburtstag

Bergstraße.Der Kreis Bergstraße feiert in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag. Denn seine Gründung geht auf eine umfangreiche Gebietsreform zurück, die im November 1938 in Hessen stattfand. „Wir wollen das Jubiläum des Kreises zum Anlass nehmen, um auf die Geschichte und die Entwicklung des Landkreises zu blicken, aber vor allem, um die Erfolge und Besonderheiten des Kreises Bergstraße zu feiern“, stellt Landrat Christian Engelhardt heraus.

So wird es am Sonntag (16.), 17 Uhr, einen ökumenischen Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Peter in Heppenheim geben, zu dem alle Bürger eingeladen sind. Mitwirken werden hier – neben Repräsentanten der katholischen und der evangelischen Kirche und Vertretern der Städte und Gemeinden des Kreises –unter anderem der Gospelchor Ephata aus Viernheim sowie der dazugehörige Kinderchor.

Ergänzend dazu wird es im November auch noch ein Jubiläumskonzert der Starkenburg Philharmoniker geben. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 13.09.2018