Kreis-Finanzen verbessert: Genehmigung für den Etat 2018

Anzeige

Der Finanzdezernent des Kreises, Kreisbeigeordneter Karsten Krug, blickt positiv in die Zukunft: „Der Konsolidierungskurs der Koalition aus CDU und SPD wird hiermit bestätigt. Es ist zwar weiterhin notwendig, Einsparungen zu realisieren und Verbindlichkeiten abzubauen, andererseits können wir aber auch investieren. Dies setzen wir vor allem in Bezug auf Schulen und Gebäude sowie im Bereich des ÖPNV um und erhöhen damit die Lebensqualität in unserer Region.“

Auch die vom Kreistag beschlossene Senkung der Kreisumlage und der damit verbundene Verzicht auf Erträge von rund 3,2 Millionen Euro des Kreises gegenüber den Kommunen wurde von der Aufsichtsbehörde bestätigt.

„Nun gilt es umgehend, die im Haushaltsplan vorgesehenen Investitionen und notwendigen Personalmaßnahmen mit dem genehmigten Haushaltsplan auf den Weg zu bringen“, so Krug abschließend. red

Info: Haushaltsplan 2018 ab sofort online: www.kreis-bergstrasse.de

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 17.04.2018