Kreis hat wieder freie Hand beim Haushalt

Bergstraße.Die Verwaltung des Kreises Bergstraße kann wieder neue Investitionen tätigen und Stellen ausschreiben: Wie Finanzdezernent Karsten Krug im Pressegespräch mitteilte, hat das Regierungspräsidium Darmstadt den Kreishaushalt für 2020 genehmigt.

Mit der offiziellen Veröffentlichung der Genehmigung am kommenden Montag endet die vorläufige Haushaltsführung, mit der die Finanzabteilung nach dem Ende des Haushaltsjahres 2019 arbeiten musste. In der Zwischenzeit durfte der Kreis nur für bereits laufende Investitionen, unaufschiebbare Ausgaben und Aufwendungen, zu denen er rechtlich verpflichtet ist, Geld in die Hand nehmen. Die E-Mail mit der Genehmigung habe ihn am Mittwoch erreicht, sagte Martin Medert, Leiter der Abteilung Finanz- und Rechnungswesen.

Zum zweiten Mal in Folge sei dem Kreis von der Aufsichtsbehörde bescheinigt worden, dass die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit dauerhaft gesichert ist, sagte Krug. „Die Genehmigung ist vor allem für den Personalbereich wichtig“, fuhr der Kreisbeigeordnete fort. Neue Regelungen bei der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen sowie Änderungen im Bundesteilhabegesetz bedeuteten für die Verwaltung einen Mehraufwand: „Die betroffenen Abteilungen warten bereits darauf, die nötigen Stellenausschreibungen zu veröffentlichen.“ Ab Montag können sie das tun.

Zwar sieht der Finanzdezernent das Testat aus Darmstadt als Bestätigung für die Überlegungen seiner Abteilung bei der Gestaltung des Haushalts. Erstmals nach der Entlassung aus dem Rettungsschirmprogramm des Landes hätten die Hebesätze für die Umlagen, die Städte und Gemeinden an den Kreis überweisen müssen, ohne verbindliche Vorgaben festgelegt werden müssen. Zudem seien die Vorgaben für die Genehmigungen in den vergangenen Jahren deutlich verschärft worden. Ein „Freibrief für Leuchtturmprojekte“ sei die Genehmigung aber nicht.

Überschüsse fließen in Rücklage

Eine Voraussetzung für das grüne Licht des Regierungspräsidiums war die Erstellung des Jahresabschlusses 2018, der sich nach Angaben Krugs derzeit in Revision befindet und, wenn er rechtzeitig genehmigt wird, im April dem Kreistag vorgestellt werden soll. Beim Jahresabschluss 2019 befasse sich seine Abteilung derzeit mit den Abschlussbuchungen.

Beide Jahresabschlüsse wiesen im Ergebnishaushalt Überschüsse von etwa 15 Millionen Euro aus. Bisher wurden solche Überschüsse zum Begleichen von Verbindlichkeiten genutzt. Dieses Mal sollen sie in eine Rücklage fließen. Diese Mittel seien dann nicht liquide, sondern können in späteren Haushalten zum Ausgleich von Defiziten genutzt werden, erläuterte Medert.

„Nach dem Haushalt ist vor dem Haushalt“, sagte Krug. Der Etat 2021 sei in Vorbereitung. Bei dessen Einbringung wird Medert nicht mit von der Partie sein: Im Frühsommer endet sein Dienstverhältnis. Seit 2005 ist er an der Spitze der Finanzabteilung, 2012 übernahm er die Leitung. Der Nachfolger werde bald vorgestellt, kündigte Krug an. Es handele sich um eine interne Lösung.

