Kreis kann Schutzschirm vielleicht noch 2018 verlassen

Bergstraße.Der Kreis Bergstraße steuert auf die Entlassung aus den Verpflichtungen des hessischen Rettungsschirms zu. Wie Finanzdezernent Karsten Krug (SPD) bei der Einbringung des Haushalts 2019 im Kreistag betonte, könnte der Ausstieg im besten Fall noch in diesem Jahr erfolgen.

Über 74 Millionen Euro an Schulden hat das Land Hessen vom Kreis übernommen, verbunden mit Sparauflagen und der Kontrolle der Haushalte durch die Behörden des Landes. Nun ist der Kreis auf dem besten Wege, alle Vorgaben zu erfüllen. Das im Schutzschirmvertrag von 2012 festgesetzte Ziel für 2019 war ein Jahresergebnis mit einem Minus von 2,5 Millionen, tatsächlich plant Krug mit einem Plus von über 13 Millionen Euro.

Bedingungen so gut wie erfüllt

Um den Schutzschirm zu verlassen, müssen die betroffenen Kommunen in drei aufeinanderfolgenden Jahren ausgeglichene Jahresabschlüsse vorweisen. 2015 ist fertig und geprüft, den geprüften Abschluss 2016 hat der Kreistag diese Woche zur Kenntnis genommen. „Wenn zeitlich alles passt, bekommen wir 2017 noch in diesem Jahr in den Kreistag“, sagte Krug. Sobald er geprüft, genehmigt und vom Kreistag zur Kenntnis genommen ist, kann der Kreis – nach einem weiteren Beschluss des Kommunalparlaments – den Antrag auf Entlassung aus dem Schutzschirm stellen. In diesem Jahr ist das bereits der Stadt Lindenfels gelungen.

Die Zeit der teuren Wunschlisten dürfte aber auch nach dem Ausstieg nicht anbrechen. Er werde den Pfad der Konsolidierung der Kreisfinanzen keinesfalls verlassen, betonte Krug bei der Einbringung.

Entlastung für die Kommunen

Die Städte und Gemeinden will er dennoch zumindest ein wenig entlassen. Die Kreisumlage soll nach dem Haushaltsentwurf gesenkt werden. Zwar soll die Schulumlage gleichzeitig geringfügig erhöht werden – die Schulen sind einer der prominentesten Posten bei den Investitionen des Kreises. Letztlich geht Krug davon aus, dass die Städte und Gemeinden zusammengenommen zwei Millionen Euro weniger an den Kreis überweisen müssen.

Beraten wurde über den Haushalt in der Kreistagssitzung noch nicht. Dies wird Anfang Dezember geschehen. Krug kündigte an, dass es noch einige kleinere Anpassungen in dem Zahlenwerk geben werde, weil einige Zahlen des hessischen Finanzministeriums erst jetzt vorlägen und nun auf ihre Auswirkungen hin zu prüfen seien.

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 07.11.2018