„Kreis muss sich nicht verstecken“

Bergstraße.„Der Kreis Bergstraße braucht bei der Digitalisierung der Schulen kaum einen Vergleich zu scheuen: Er liegt im Vergleich der Schulträger, auch über Hessen hinaus, weit vorne.“ So weist der Vorsitzende der CDU-Kreistagsfraktion, Volker Oehlenschläger, kritische öffentliche Anmerkungen der Freien Wähler im Kreis Bergstraße zurück. Dies seien „eher parteipolitisch motivierte Pflichtzweifler, die wenig mit der Realität zu tun haben und noch weniger weiterhelfen“, so Oehlenschläger. Vielmehr schlage sich die von Landrat Christian Engelhardt konsequent forcierte Digitalisierungsstrategie positiv nieder.

Die Bergsträßer Schulen erlebten seit Jahren ein massives Modernisierungs- und Investitionsprogramm, das sie zu modernen Bildungseinrichtungen umgestalte. Beispielsweise investiere der Kreis aktuell rund 4,9 Millionen Euro in die neue technische Ausstattung der Schulen und schaffe davon unter anderem 3040 Notebooks, 3353 stationäre Computer mit Bildschirmen und 409 Computer ohne Monitore für Multimediaboards an.

Home-Schooling

Für das Home-Schooling habe der Kreis allen Schülern ein kostenloses Office 365-Paket einschließlich der Konferenzsoftware „Teams“ zur Verfügung gestellt. Auch für den Anschluss der Schulen an das Glasfasernetz habe sich der Kreis ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. 21 von 74 Schulen im Kreis sind bereits an das schnelle Internet angeschlossen, bis ins Jahr 2021 soll dies für alle Schulen des Kreises erreicht werden.

Inhaltlich sei die technische Ausstattung der Schulen ein Teil der Strategie „Bergsträßer Strategie für moderne Schule“ (BEST) und werde zudem mit einem Medienentwicklungsplan beschrieben werden, der seit einigen Monaten unter Einbindung von Fachleuten und Schulen erarbeitet wird.

„Die junge Generation wird noch viel stärker als heute vorstellbar in einer digitalisierten Arbeits- und Umwelt leben. Es ist auch unsere Aufgabe als Schulträger, die erforderliche Medienkompetenz zu vermitteln.“ Landrat Christian Engelhardt habe diesen Prozess dynamisch entwickelt. Gemeinsam mit ihm werde die CDU-Fraktion dafür sorgen, dass es auch in diesem Bereich auf bestem Niveau weitergehen wird, kündigte Volker Oehlenschläger abschließend an. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 05.08.2020