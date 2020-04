Kreis soll das Frauenhaus unterstützen

Bergstraße.Die Bergsträßer Grünen setzen sich dafür ein, Opfer häuslicher und sexualisierter Gewalt besser zu schützen. „Sie sind von den Auswirkungen der Corona-Krise besonders betroffen“, schreibt der Kreisverband. Erste Erhebungen aus China und den europäischen Nachbarländern zeigten, dass Gewaltopfer im Rahmen der Ausgangsbeschränkungen und des Kontaktverbots einem höheren Missbrauchsrisiko ausgesetzt seien als vor dem Ausbruch der Pandemie.

„Ohne die Möglichkeit, sich in Beruf oder Schule zu flüchten, bei Vertrauenspersonen unterzukommen oder wenigstens per Telefon Hilfe anzufordern, sind insbesondere Frauen und Kinder ihren Peinigern nun ausweglos ausgeliefert“, so die Grünen. „Durch die jüngsten Maßnahmen der Bundesländer, die auch für Hessen ein Kontaktverbot bedeuten, verschärft sich die Situation in vielen Familien.“

Hilfe in Zeiten der Krise

Die Grünen rechnen damit, dass die Zahl der Betroffenen in den kommenden Wochen deutlich steigen wird – von Paaren, die Problemen lange aus dem Weg gegangen sind, bis hin zu neu entstehenden Konflikten in häuslicher Quarantäne. „Personen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, benötigen gerade in der Krise viel Kontakt zu Menschen, die ihnen nahestehen. Wer Betroffene kennt, kann sich regelmäßig nach ihrem Befinden erkundigen“, sagt Vorstandssprecherin Evelyn Berg.

„Auch Nachbarn sind zurzeit besonders gefordert: Wenn sie Zeugen von gewaltsamen oder lauten Auseinandersetzungen in umliegenden Wohnungen oder Häusern werden, sollten sie sich einmischen und gegebenenfalls die Polizei verständigen“, rät der Sprecher der Grünen Jugend Moritz Müller.

Beratung umgehend ausbauen

„Die angekündigten Soforthilfen für die Wirtschaft sind wichtig und richtig, beheben aber die sozialen Probleme, die durch häusliche Gewalt entstehen, nicht“, so die Grünen weiter. Umgehend müsse deshalb das Beratungsangebot des Frauenhauses Bergstraße ausgebaut und die Mittel dafür unbürokratisch und schnell durch den Kreis erhöht werden, fordern die Kreis-Grünen.

„Die Arbeit, die sonst vor Ort und durch persönliche Kontakte erfolgt, muss nun durch professionelle Beratung, insbesondere per Internet und Telefon, kompensiert werden“, so Vorstandssprecher Matthias Schimpf. Zudem müssten grundsätzlich Möglichkeiten geprüft werden, bei Bedarf kurzfristig geeignete Unterkünfte anzumieten. zg

