Kreis sucht rechtliche Betreuer

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße werden ehrenamtliche rechtliche Betreuer gesucht. Der Kreis und der Caritasverband bieten deshalb gemeinsam eine kostenlose Informationsreihe an. „Immer wieder kommt es vor, dass Menschen aufgrund eines Unfalls, einer Erkrankung oder ihres Alters ihre rechtlichen Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln können“, so der Kreis in einer Pressemitteilung.

„Haben diese Menschen zum Beispiel keine Vorsorgevollmacht oder Betreuungsverfügung erstellt, kann niemand die Rechtsgeschäfte für den Betroffenen tätigen. In solchen Fällen muss ein rechtlicher Betreuer vom Betreuungsgericht bestellt werden, da unser Rechtssystem kein automatisches Familienvertretungsrecht beinhaltet.“ Erst durch den Gerichtsbeschluss eines Betreuungsgerichtes wird eine Person zum rechtlichen Betreuer ernannt.

Diese ist dann berechtigt, den Betroffenen im Rahmen der ihm zugeteilten Aufgabenkreise zu vertreten. Rechtliche Betreuer begleiten die Betroffenen, unterstützen sie in schwierigen Lebenssituationen und setzen sich stellvertretend für sie ein. Grundsätzlich kann jede volljährige Person zum rechtlichen Betreuer bestellt werde. „Doch diese Aufgabe ist nicht immer einfach. Daher ist es wichtig, sich im Vorfeld über das Betreuungsrecht und die Rechte und Pflichten eines rechtlichen Betreuers zu informieren“, so der Kreis.

Qualifizierung an vier Abenden

Für alle Interessierten bietet die Betreuungsbehörde des Kreises in Kooperation mit dem Betreuungsverein des Caritasverbandes eine Informationsreihe an. An vier Abenden wird über das Betreuungsrecht informiert, die Teilnehmer können dabei eine Grundqualifizierung als ehrenamtlicher rechtlicher Betreuer erwerben. Der nächste Kurs beginnt am Dienstag, 5. Februar.

Er findet ab 19 Uhr im Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth, Rathausstraße 4, in Bürstadt statt. Am ersten Abend stehen das Betreuungsrecht und das Betreuungsverfahren im Mittelpunkt. Außerdem werden Möglichkeiten der Vorsorge mittels Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung aufgezeigt. An den drei folgenden Kursabenden am 12., 19. und 26. Februar wird weiteres Grundlagenwissen für die Führung einer rechtlichen Betreuung vermittelt.

Dazu gehören unter anderem die Rechte und Pflichten eines rechtlichen Betreuers, die verschiedenen Aufgabenkreise in der rechtlichen Betreuung sowie Krankheitsbilder, wobei ein Schwerpunkt auf Demenz liegt. Am Ende der Schulung erhalten alle Teilnehmenden ein Zertifikat, sofern sie an mindestens drei Schulungsabenden teilgenommen haben. Die Teilnahme verpflichtet nicht zur Übernahme einer ehrenamtlichen rechtlichen Betreuung. Die Caritas würde sich jedoch über neue ehrenamtliche Mitstreiter freuen. zg

