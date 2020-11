Kreis unterstützt Klagen gegen ICE-Trasse

Bergstraße.„Wir werden gemeinsam für eine bessere Trasse kämpfen.“ Diese Botschaft ist das Ergebnis einer Video-Konferenz des Arbeitskreises „Eisenbahntrassenführung auf Bergsträßer Gemarkungen“, bei der die kürzlich von der Bahn vorgestellten Ergebnisse des großräumigen Variantenvergleichs für die Neubaustrecke zwischen Frankfurt und Mannheim diskutiert wurden.

In diesem Rahmen waren insgesamt zehn Varianten unter umweltfachlichen, verkehrlichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten mit insgesamt 40 Bewertungskriterien geprüft worden. Auf Basis der Bewertungsergebnisse entschied sich die Bahn für die sogenannte Variante II.b als „Vorzugsvariante“. Diese ist somit die Antragsvariante für das anstehende Planfeststellungsverfahren (wir berichteten).

Dies bedeutet, dass Teile der Bergsträßer Konsenstrasse, die bereits im Jahr 2008 entwickelt wurde, nicht komplett von der Bahn übernommen werden. Besondere der Schutz der Menschen in Langwaden, Einhausen und Lorsch sowie der Schutz des Lampertheimer und des Lorscher Waldes ist damit aus Sicht des Arbeitskreises und der Kreisverwaltung nicht gewährleistet und kann nicht akzeptiert werden. Zudem enthalten die bisherigen Ausführungen der Bahn keine Angaben zur Realisierung eines verbesserten Lärmschutzes an den Bestandsstrecken. Auch wurden die prognostizierten Auswirkungen einer Verlagerung von Güterverkehrsanteilen auf die Riedbahn in Bezug auf die dortigen Nahverkehrskapazitäten bei dem Variantenvergleich nicht berücksichtigt.

Der Kreis kommt gemeinsam mit dem Arbeitskreis „Eisenbahntrassenführung auf Bergsträßer Gemarkung“ im Blick auf die Qualitäten und die genaue Ausführung der „Vorzugsvariante“ zu dem Ergebnis, dass man weiter am Bergsträßer Konsens festhält und die dort für die Strecke von Langwaden bis Lorsch festgehaltenen Forderungen bekräftigt, die von der Region gemeinsam schon seit über einem Jahrzehnt vertreten werden.

Landrat Christian Engelhardt betont, dass der Kreis grundsätzlich das Erfordernis einer weiteren Bahnstrecke akzeptiere. Die Gleise durch den Kreis seien an der Kapazitätsgrenze und die Verlagerung von Güter- und Personenverkehr auf die Schiene sei wichtig. Mit der Konsenstrasse habe die Region deshalb der Bahn einen Vorschlag unterbreitet, der von der Bahn „leider nur zum Teil angenommen worden“ sei. Dies wolle der Arbeitskreis nicht akzeptieren.

Die lagemäßige Abweichung der Vorzugsvariante II.b von der Kreisgrenze nach Lorsch werde nur dann akzeptiert, wenn diese funktional die Forderungen der Konsenstrasse erfüllt. „Dies ist nur durch eine durchgängige Tunnellösung zu erreichen“, hebt der Landrat hervor. „Zum Schutz des Lorscher und Lampertheimer Waldes fordern wir daher eine bergmännische Tunnellösung.“ An allen Bestandsstrecken müssten zudem Lärmschutzmaßnahmen mindestens im Standard einer Neubaustrecke installiert werden, so Engelhardt. Denn es dürfe zu keiner „Neuverlärmung von Siedlungsbereichen“ kommen. Zudem müsse ein Projektbeirat eingerichtet werden, dessen Gründung der Landrat bereits 2016 angeregt hatte. „Bei der Bahnstrecke durch den Kreis handelt es sich um ein Jahrhundertprojekt. Entsprechend stark werden wir gemeinsam kämpfen, um die bestmögliche Trassenführung für uns zu erreichen“, so Engelhardt.

Abschließend teilte der Landrat in der Sitzung mit, dass er dem Kreis vorschlagen werde, die Kommunen bei einer möglichen Klage zu unterstützen: „Der Kreis und auch ich persönlich werden gemeinsam mit den betroffenen Kommunen für einen optimalen Verlauf der Trasse kämpfen – notfalls vor Gericht. Wir werden keine Möglichkeit außer Acht lassen, die uns und unseren Interessen ausreichend Gewicht verleiht.“

Diese Forderungen werden dem Kreistag zur Beschlussfassung vorgelegt und anschließend der Bahn für die parlamentarische Beschlussfassung an das Bundesverkehrsministerium weitergegeben. Übergesetzliche Forderungen können aufgrund der Mehrkosten nicht von der Bahn entschieden werden. Daher liege die Entscheidung letztlich beim Bund. red

