Kreisbrandinspektor wird Dauerbrenner

Bergstraße.Die Suche nach einem Kreisbrandinspektor ist zwar mit der Verpflichtung von Steffen Lutter doch noch erfolgreich zu Ende gegangen, wie Landrat Christian Engelhardt (CDU) einen Bericht dieser Zeitung bestätigte. Sie wird aber die Bergsträßer Kommunalpolitik aller Voraussicht nach noch eine ganze Weile beschäftigen:

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am Montag auf Antrag der FDP-Fraktion beschlossen, einen Akteneinsichtsausschuss einzurichten. Das Gremium soll klären, wieso ein Bewerber aus einer früheren Ausschreibung, der den Posten eigentlich schon sicher hatte, ihn letztlich doch nicht übernehmen durfte, dafür aber jetzt die Fachbereichsleitung für Brand- und Katastrophenschutz im Heppenheimer Landratsamt inne hat.

Die Liberalen vermuten dahinter einen handfesten Skandal. Auf eine Anfrage der FDP-Fraktion hin bestätigte Landrat Christian Engelhardt, dass es sich bei dem Bewerber um einen Beamten aus einem anderen Bundesland handelt, der an die Bergstraße versetzt wurde, um die Stelle des ranghöchsten Bergsträßer Feuerwehrmanns zu übernehmen. Es habe aber letztlich verschiedene Vorstellungen – „insbesondere im Hinblick auf das Ehrenamt“ – gegeben. Deshalb habe er letztlich sein Veto gegen die Besetzung eingelegt, sagte Landrat Engelhardt.

Nachfolgersuche führte zu Unmut

Beobachter vermuten, dass der Beamte ohne Probezeit eingestellt worden sei, ihn die Kreisverwaltung deshalb nicht mehr los wurde und aus diesem Grund die neue Stelle des Fachbereichsleiters schuf. Dass sich die Suche nach einem Kreisbrandinspektor dadurch in die Länge zog, hatte in Feuerwehrkreisen für Unmut gesorgt (wir haben berichtet). Seit Anfang des Jahres nimmt Werner Trares kommissarisch die Aufgaben des Kreisbrandinspektors war. Zuvor hatte sich der langjährige Amtsinhaber Wolfgang Müller in den Ruhestand begeben.

Tatsächlich war zunächst vorgesehen, dass der Kreisbrandinspektor in Personalunion auch Fachbereichsleiter werden sollte – so, wie es auch bei Müller der Fall gewesen war. Auch dies bestätigte die Kreisverwaltung in Beantwortung der FDP-Anfrage. Engelhardt ergänzte dazu, die Stelle sei auch geschaffen worden, um auf die gestiegenen Anforderungen an die Feuerwehren zu reagieren. Der Kreisausschuss habe dem Versetzungsbeschluss zugestimmt, heißt es in der Antwort auf die FDP-Anfrage. Eine Beratung des Ausschreibungstextes habe es hingegen nicht gegeben, sie sei bei so einem Verfahren auch nicht vorgesehen. Die Freidemokraten fordern nichtsdestotrotz, dass der Akteneinsichtsausschuss Einblick in die erste Ausschreibung, die dazugehörigen Einstellungsgespräche und alle damit befassten Sitzungen und Verfügungen des Kreisausschusses bekommt, ebenso wie in alle Vorgänge um die Frage nach der Versetzung und die Neuordnung der Funktionen Kreisbrandinspektor und Fachbereichsleiter. Nach der Hessischen Kommunalordnung muss ein Akteneinsichtsausschuss eingerichtet werden, wenn eine Fraktion dies verlangt. Die Mitglieder des Hauptausschusses im Bergsträßer Kreistag werden den neuen Akteneinsichtsausschuss bilden. In einem anderen derartigen Ausschuss befassen sie sich bereits mit der Aussichtsplattform an der Weschnitzinsel. Er wird am Mittwoch, 17. April wieder zusammenkommen und soll dann auch erstmals die Akten zum Thema Kreisbrandinspektor in Augenschein nehmen.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 19.03.2019