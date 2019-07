Kreisjagdberater für vier Jahre bestätigt

Bergstraße.Unparteilichkeit, Gewissenhaftigkeit und Verschwiegenheit – dies sind Kriterien, denen der Kreisjagdberater und sein Stellvertreter bei der Ausübung ihrer Tätigkeit verpflichtet sind.

Der Groß-Rohrheimer Rolf Burkhardt wird auch in den nächsten vier Jahren die Jagdbehörde in fachlichen Angelegenheiten als ehrenamtlicher Jagdberater des Kreises Bergstraße tätig sein. Auch sein Stellvertreter, Peter Noll, bleibt weiterhin in seinem Amt.

Seit Juni 2001 müssen vor der Neubestellung des Kreisjagdberaters und seines Stellvertreters die Jägerschaft und der Jagdbeirat angehört werden – dies war bereits im April geschehen. Beide Gruppen sprachen sich für eine weitere Amtszeit und somit für die Verlängerung der Bestellung des Jagdberaters sowie seines Stellvertreters aus.

Auch der für die Jagdbehörde zuständige Dezernent und hauptamtliche Kreisbeigeordnete Karsten Krug zeigte sich über die weitere Zusammenarbeit mit den beiden erfahrenen Jagdberatern erfreut. „Sie haben bereits in den vergangenen Jahren in allen Bereichen sehr gut mit unserer Behörde zusammengearbeitet. Ich bin sehr froh darüber, dass uns mit ihnen weiterhin zwei bewährte Kräfte als Kreisjagdberater beziehungsweise Stellvertreter zur Verfügung stehen“, betonte Krug, der an die beiden Jagdberater gewandt hinzufügte: „Sie haben eine hohe Fachkompetenz und dabei gleichzeitig das richtige Fingerspitzengefühl für den Umgang mit den Menschen. Vielen Dank für Ihr großes Engagement und Ihre Unterstützung.“

Auch Rolf Burkhardt bedankte sich seinerseits beim Kreis für die gute Zusammenarbeit. „Nur wenn alles stimmt – vor allem auch zwischenmenschlich –, kann es so gut laufen“, hob der Kreisjagdberater hervor. „Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir in der Vergangenheit stets im Sinne der Bürger sowie der Jägerschaft zusammengearbeitet haben und freue mich, dies auch in den nächsten vier Jahre fortzuführen.“

Für Burkhardt ist es schon die vierte Amtszeit als ehrenamtlicher Kreisjagdberater beim Kreis Bergstraße. Er wurde erstmals im Jahr 2007 bestellt, zuvor war er vier Jahre als stellvertretender Kreisjagdberater tätig.

Der Lautertaler Peter Noll ist bereits seit dem Jahr 2015 stellvertretender Kreisjagdberater und beginnt somit seine zweite Amtszeit in dieser Funktion. Beide haben bereits in jungen Jahren ihren ersten Jagdschein erhalten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 22.07.2019