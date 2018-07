Anzeige

Bergstraße.Der Kreisjugendring Bergstraße hat seinen Vorstand gewählt. Bruno Ehret von der Evangelischen Jugend und Werner Hartel von der Sportjugend wurden bei der Zusammenkunft bei der Luftsportjugend in Bensheim als erste und zweite Vorsitzende in ihren Ämtern bestätigt.

Im Bericht des Vorstandes wurde besonders David Hartel als Rechner hervorgehoben, der ebenfalls in sein Amt wiedergewählt wurde. Er hatte in einem langwierigen Prozess die Rechnungsführung des Kreisjugendrings an das neue Doppik-System des Kreises angepasst.

Des Weiteren lag ein besonderes Augenmerk auf der Erstellung der Homepage durch Ulf Beyer von der Adventjugend, der auch weiter als Beisitzer im Vorstand diese Arbeit weiterführen kann.