Kreisklinik: „Wir sind gut gerüstet“

Bergstraße.Die Infektionszahlen im Kreis Bergstraße bewegen sich weiterhin auf einem hohen Niveau und die Sorgen im Hinblick auf eine drohende Überlastung des Gesundheitssystems nehmen zu. Auch wenn in den vergangenen Tagen die Zahl der Patienten, die wegen einer Covid-19-Erkrankung oder wegen eines entsprechenden Verdachtsfalls zur stationären Behandlung in den Krankenhäusern der Region aufgenommen wurden, angestiegen ist, sind hier derzeit noch keine Engpässe zu befürchten, wie der Blick auf die Belegung der Kliniken und auch eine Anfrage dieser Zeitung beim Kreiskrankenhaus in Heppenheim zeigen.

Eingriffe werden nicht verschoben

Laut dem DIVI-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts verfügt der Kreis Bergstraße über 45 Intensivbetten, von denen nach aktuellem Stand am Freitag 33 belegt und zwölf noch frei waren. Davon handelte es sich demnach aber nur bei zwei Fällen um Covid-19-Patienten, wobei keiner beatmet werden musste. Das Kreiskrankenhaus in Heppenheim als zentrale Klinik verfügt über 13 Intensivbetten, hat aber noch weitere Reserven, die hierfür genutzt werden können.

„Über Anzahl und Gesundheitszustand der Patienten geben wir aus Gründen des Personenschutzes keine Auskunft“, erklärt die Unternehmenskommunikation des Hauses auf unsere Anfrage. Die aktuelle Lage dort macht es jedoch noch nicht erforderlich, dass die sonstigen geplanten Eingriffe verschoben werden müssen, wie es zu Beginn der Pandemie im März und April angeordnet worden war. Patienten, die am Kreiskrankenhaus stationär aufgenommen werden, eine ambulante Operation oder einen ambulanten Eingriff am Herzen durchführen lassen, müssen seit dem 21. Oktober einen vorab durchgeführten negativen Corona-Test mitbringen.

Besuchsverbot gilt wieder

Im Zuge der steigenden Neuinfektionen wurden im Kreis auch die Zugangsregelungen in Kliniken und Pflegeeinrichtungen verschärft. So gilt nun auch im Kreiskrankenhaus seit Beginn der Woche ein generelles Besuchsverbot.

„Unser Haus ist seitens der Versorgung von intensiv- und beatmungspflichtigen Patienten bestens gerüstet. Entsprechend den Eskalationsstufen des Sozialministeriums können auch zusätzliche Kapazitäten geschaffen werden“, erklärt der Leitende Ärztliche Direktor PD Dr. Armin Kalenka gegenüber dieser Zeitung. Hinsichtlich der weiteren Entwicklung hält er sich jedoch bei einer Einschätzung zurück. „Pauschale Prognosen in der aktuellen Lage sind weder zielführend noch seriös.“ jün/ü

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 24.10.2020