Kinder der Klasse zwei der Ahrbach-Grundschule in Niederahr erkunden am 14.06.2017 den Wald. Es ist ihr wöchentlicher Draußentag. (Zu dpa: "Unterricht fernab des Klassenzimmers in der Draußenschule - was in Skandinavien längst Usus ist, wird nun auch in Deutschland ausprobiert. Besuch bei einer Grundschule im Westerwaldkreis"). Foto: Thomas Frey/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

© picture alliance / Thomas Frey/d, Thomas Frey, dpa