Krimi, Drama, Parodie: Hörspiele aus Lampertheim

Lampertheim.Ran an den Rechner und Ton ab! An seinen Arbeitsplatz nimmt Hans-Peter Stoll den Zuhörer mit in die faszinierende Welt der Hörspiele. Der Lampertheimer hat im vergangenen Jahr drei spannende Hörspiele in verschiedenen Genres produziert: Den Krimi „Borabeck – Alles hat zwei Seiten“, das Drama „Sara – Der letzte Schlag“ und die Parodie „Kurz und Kralle – Der Kaffeebecher“.

Dabei handelt

...