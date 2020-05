Krise trifft auch Möbelhersteller

Bürstadt.Die Produktion in der Möbelfertigung läuft, wenn auch mit halber Kraft: Bürstadt Furniture, der zu den drei größten Arbeitgebern in Bürstadt gehört, bekommt die Corona-Krise mit Wucht zu spüren. „Wir machen Kurzarbeit“, berichtet der kaufmännische Geschäftsführer Dirk-André Schenk im Gespräch mit unserer Redaktion. Dennoch will das Unternehmen weiter seine Expansionspläne verfolgen: Nach wie vor sei Bürstadt Furniture am Gelände des Bauhofs interessiert.

In den Fertigungshallen an der Industriestraße entsteht ein Möbelklassiker, der in unzähligen Schlafzimmern zu finden ist: „Wir fertigen seit weit mehr als zehn Jahren Pax-Schränke für Ikea“, erläutert Schenk. Dabei kann aus einem einzelnen Schrank eine ganze Wand werden. Das schwedische Möbelhaus bietet Pax gleich als umfassendes System an, das sich die Kunden nach ihren Wünschen zusammenpuzzeln können.

Seit dem 17. März sind die Möbelhäuser geschlossen, Besucher nicht zugelassen. „Allerdings kann man sich seinen Schrank selbst online konfigurieren und bestellen“ – für Schenk eine große Erleichterung. Damit ist auch das Geschäft von Bürstadt Furniture nicht komplett eingebrochen. „Unser Umsatzvolumen liegt mittlerweile wieder bei etwa 40 Prozent. Damit sind wir noch in einer einigermaßen günstigen Situation“, sagt der Geschäftsführer. Da niemand mehr in die Geschäfte darf, sei der Online-Handel stark angestiegen. „Das hat sich in den vergangenen Wochen ganz gut entwickelt.“

Der Rückgang bei den Aufträgen könne damit aber nicht komplett kompensiert werden. „Zunächst hat die Belegschaft Urlaub und Überstunden abgebaut“, berichtet Schenk. Dann war Kurzarbeit angesagt. Mit dem Betriebsrat hat sich das Unternehmen allerdings auf eine besondere Regelung verständigt: „Wir stocken auf. Aber alle Mitarbeiter erhalten den gleichen fixen Betrag.“ Von einem prozentualen Zuschlag auf das Kurzarbeitergeld hätten die Mitarbeiter mit niedrigerem Gehalt am allerwenigsten profitiert, begründet der Geschäftsführer die Vereinbarung.

Betroffen von der Kurzarbeit ist vor allem die Produktion. „Es wird halt einfach weniger gebaut“, so Schenk. In den nächsten Wochen will das Unternehmen den Betrieb trotzdem so weit hochfahren, dass alle wieder gebraucht werden. 319 fest angestellte Mitarbeiter arbeiten bei Bürstadt Furniture, zu Spitzenzeiten kommen in der Regel noch etwa 100 Leiharbeiter – „wir haben einen festen Stamm“ – dazu. Beispielsweise vor Weihnachten oder wenn die neuen Ikea-Kataloge erscheinen. Davon ist die Firma zurzeit allerdings weit entfernt. In den Hallen geht es eher ungewöhnlich ruhig zu.

Dennoch blickt Dirk-André Schenk noch einigermaßen optimistisch in die Zukunft: Schon lange verfolgt Bürstadt Furniture Pläne, das Betriebsgelände zu vergrößern. „Wir wollen expandieren und wir brauchen zusätzliche Flächen“, macht Schenk deutlich. Nach wie vor sei das Unternehmen am Bauhof-Gelände in nächster Nachbarschaft interessiert. Die Fläche soll demnächst frei werden: Der Umzug des Betriebshofes auf die ehemalige Biogas-Anlage im Norden Bürstadts ist mittlerweile beschlossene Sache.

„Wir sind etwas vorsichtiger, was unseren Optimismus angeht“, so Schenk. Allerdings geht der Furniture-Geschäftsführer davon aus, dass sich die Wirtschaft erholt. Und auch davon, dass die Möbelfertigung weiter wächst. „An unseren Expansionsplänen ändert sich nichts Grundsätzliches, allenfalls die Geschwindigkeit.“ /sm

