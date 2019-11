KSC gewinnt „Großen Stern des Sports“

Bergstraße.Der Boxclub KSC Bensheim ist in diesem Jahr Träger vom „Großen Stern des Sports“ in Silber im Bundesland Hessen. Der Sportverein wurde von den Volksbanken Raiffeisenbanken in Hessen, dem Landessportbund und der Landesregierung gestern Abend in Wiesbaden für sein ganzheitliches Kinder- und Jugendprojekt ausgezeichnet. Für den KSC Bensheim nahm Trainerin Lina Jost den Preis entgegen.

Für

...