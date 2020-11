Kübel-Stiftung lädt zu Auktion ein

Bergstraße.Mit dem Schauspieler Walter Renneisen bei einem Glas Wein fachsimpeln oder das Tennis-Herren-Viertelfinale 2021 in Wimbledon live erleben – die Karl-Kübel- Stiftung für Kind und Familie macht’s möglich: Sie lädt von morgen (Freitag, 6.) bis Sonntag (8.) zu einer Online-Auktion ein, deren Erlös benachteiligten Menschen zugutekommt.

„Mit dieser besonderen Aktion möchten wir jenen Menschen Hilfe zukommen lassen, die die Corona-Pandemie besonders hart trifft: Kinder und Familien“, sagt Ralf Tepel, Vorstandsmitglied der Stiftung. Alle Einnahmen fließen eins zu eins in Bildungsprojekte der Stiftung im In- und Ausland, zum Beispiel in die verschiedenen Drop In(klusive) an der Bergstraße oder in Bildungseinrichtungen für benachteiligte Kinder in Südindien.

Die Online-Auktion startet am Freitag um 16 Uhr und endet am Sonntag um 22 Uhr. „Eine ideale Gelegenheit schon jetzt ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk für die Liebsten zu erwerben“, wirbt die Kübel-Stiftung für ihre Aktion.

Prominente Unterstützer

„Prominente Freunde und Unterstützer haben dazu beigetragen, eine exklusive Auswahl von Geschenken, die man sonst nicht erwerben kann, zusammenzustellen. Von einzigartigen Kunstwerken über außergewöhnliche Begegnungen bis hin zu exklusiven Führungen ist für jeden Geschmack etwas dabei. So lädt beispielsweise der bekannte Radiomoderator Tobi Kämmerer zum Kochkäs-Schnitzel-Essen ein. Künstlerin Gerdi Gutperle hat eines ihrer farbenfrohen Werke aus ihrer Galerie in Viernheim gespendet und die Kunsthalle in Darmstadt bietet eine exklusive Führung durch die aktuellen Ausstellungen. Auch das Tanzstudio Center of Moving Arts, der Fitnesspark Pfitzenmeier und der Bergsträßer Anzeiger sind mit von der Partie“, so die Stiftung.

Eine Übersicht mit weiteren Artikeln und genauen Informationen zum Ablauf der Online-Auktion gibt es auf der Website der Karl-Kübel-Stiftung. red

Info: www.kkstiftung.de/ online-auktion

