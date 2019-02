Küchenteam präsentiert große Show mit Knalleffekt

Bergstraße.Was für eine Show! Im Naturschutzzentrum Bergstraße (NZB) hat es jedenfalls bislang so etwas noch nicht gegeben. Eine mehr als zwei Meter hohe Riesenflamme schießt kerzengerade Richtung Zimmerdecke. Aus einer Colaflasche zischt eine riesige Fontäne wie bei der Eruption eines Vulkans in die Höhe, sobald man in der kohlesäurehaltigen Flüssigkeit eine Hand voll Pfefferminzbonbons auflöst, und ein

...