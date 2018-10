Kühnert bei Senioren und Jusos zu Gast

Kevin Kühnert kommt. © Kappeler/dpa

Bergstraße.Kevin Kühnert kommt an die Bergstraße. Der Bundesvorsitzende der Jungsozialisten, der sich an die Spitze der Kampagne gegen die Bildung einer Großen Koalition in Berlin gesetzt und damit einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht hatte, hat am Dienstag, 23. Oktober, gleich mehrere Termine in der Region in seinem Terminkalender stehen.

Jung trifft Alt

Um 14 Uhr kommt er gemeinsam mit dem SPD-Landtagskandidaten Marius Schmidt zu einer öffentlichen Veranstaltung in den Bensheimer Seniorentreff (Hauptstraße 53). Unter dem Titel „Jung trifft Alt“ soll dabei nicht nur das Wahlprogramm der SPD für die Landtagswahl vorgestellt werden, sondern auch der vielzitierte Begriff „Generationengerechtigkeit“ aus Sicht der SPD interpretiert werden. Schließlich spielen die Wechselwirkungen des Handelns zwischen den Generationen bei gesellschafts- und sozialpolitischen Themen eine wichtige Rolle – sei es bei der Altersversorgung, in der Bildungspolitik, im Wohnungsbau oder auch im Gesundheitswesen: Die SPD hat konkrete Vorstellungen, wie die Fehler der Vergangenheit behoben werden können und welche Maßnahmen nötig sind, um mit intelligenten Lösungen den Problemen des demografischen Wandels begegnen zu können.

Auf ein Bier

Nach einem internen Termin in Lorsch wird für den Abend „auf ein Bier mit Kevin Kühnert und Marius Schmidt nach Einhausen eingeladen. Um 19 Uhr soll es in der Alten Schlosserei um Themen aus dem hessischen Landtagswahlkampf gehen. „Es besteht die Möglichkeit, sich mit beiden in geselliger Runde auszutauschen“, heißt es in der Einladung. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 18.10.2018