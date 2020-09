Künstler laden in ihre Ateliers ein

Bergstraße.Bei den alljährlichen „Tagen der offenen Ateliers“ öffnen in ganz Südhessen Kunstschaffende ihre Räumlichkeiten und laden zu Ausstellungen, Vorträgen, Gesprächen und mancherorts sogar zum Mitmachen ein. Corona-bedingt ist die Zahl der Teilnehmer in diesem Jahr etwas geringer. Elf der beteiligten Ateliers am kommenden Wochenende (19./20.) befinden sich im Kreis Bergstraße. Nachfolgend die Übersicht:

Bensheim: Atelier Ulrike Hensel, Weidenring 1. Sa/So 14-18 Uhr. Ausstellung und Erläuterungen zur Arbeitsweise.

Bensheim: Atelier.b22, Bernhard Becker, Fabrikstraße 23, linkes Gebäude/2. Raum links. Sa/So 14-18 Uhr. Ausstellung, unterlegt von Synthesizer-Geräuschen.

Bensheim: Mal-Atelier Iris Müller-Schwab, Darmstädter Straße 294. Sa/So 13-18 Uhr. Ausstellung von Gemälden und Zeichnungen.

Birkenau: grünundkunst, Anne Spari, Ulrike Milbert-Gaa und Dorothee Rust, Carl-Orff-Straße 48. Sa/So 11-18 Uhr. Ausstellung und Verkauf unter Anwesenheit der Küstlerinnen.

Heppenheim: Atelier EB, Eva Charlotte Bechthold, Siegfriedstraße 92. Sa 13-18 Uhr, So 11-18 Uhr. Ausstellung sowie Gespräche über Farben, Techniken und Wirkungsweise.

Heppenheim: Kunstwerk No. 2, Helga Dörsam Riebel, Mühldelle 2. Sa/So 11-16 Uhr. Ausstellung, Verkauf und Gespräche.

Lorsch: Atelier Jürgen Heinz, Nibelungenstraße 64. Sa/So 10-18 Uhr. Ausstellung und Informationen zu den „Moving Sculptures“ zwischen archaischem, schwerem Stahl und sanfter Bewegung.

Mörlenbach: Kreativ Atelier, Anton und Sina Guschelbauer. Sa 10-18 Uhr, So 11-18 Uhr. Malerei und Schmuckherstellung.

Mörlenbach: Zebrafink, Sonja Stein. Sa/So 10-18 Uhr. Ausstellung von Upcycling-Kunsthandwerk, Spinnen mit Spinnrad und Handspindel.

Viernheim: Atelier Elemente, Lorscher Straße 24a. Sa 11-18 Uhr. Malerei, Fotografie.

Wald-Michelbach: WerkAtelier LifeCulture ®, Martina Seibel und Frank Derikatz, Feriendorf 40. Sa 11-19 Uhr, So 12-18 Uhr. Ausstellung, Gespräche, Einblicke in die Lederwerkstatt mit Vorführungen. zg

Info: www.kultursommer- suedhessen.de

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 15.09.2020