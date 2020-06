Kultur in Darmstadt erwacht allmählich

Darmstadt.Der Darmstädter Oberbürgermeister und Kulturdezernent Jochen Partsch und die beiden Geschäftsführer der Centralstation Veranstaltungs-GmbH, Lars Wöhler und Meike Heinigk, haben das neue Kulturprogramm „Von 0 auf 100“ vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein spezielles, in Abstimmung mit dem Kulturdezernat von der Centralstation entwickeltes Format in Zeiten der Covid-19-Pandemie von Juni bis August für weniger als 100 Gäste je Veranstaltung.

Da das reguläre, internationale Veranstaltungsprogramm der Centralstation bis mindestens Ende August nicht möglich sein wird, bieten lokale und regionale Künstler aus Darmstadt und dem Rhein-Main-Gebiet, die seit Mitte März alle auf Live-Publikum verzichten mussten, damit ein angepasstes Kulturprogramm an.

„Es ist eine große Herausforderung, unter den vorgegebenen Bedingungen Kultur stattfinden zu lassen“, so Partsch. „Mit maximal 100 Gästen in der Centralstation zu veranstalten, ist nur ein kleiner Schritt. Aber er und die Struktur des Hauses bieten auch die Möglichkeit, die Bedingungen gemeinsam zu erproben, Erfahrungen zu sammeln und der Kultur wieder den Stellenwert zu geben, den sie verdient hat. Gemeinsam wollen wir versuchen, zu zeigen, dass Kultur auch im Rahmen der aktuellen Möglichkeiten und Vorsichtsmaßnahmen gelingen kann. Es ist ein Stück weit auch ein Experiment, auf das sich die Kulturschaffenden nur gemeinsam mit ihrem Publikum einlassen können.“

Laut Wöhler und Heinigk kann mit einem ausgewählten Programm lokaler und regionaler Künstler ein Teil des kulturellen Sektors, der seit Mitte März unter einem 100-prozentigen Einnahmenausfall zu leiden hat, wieder reaktiviert werden. Schließlich sind es zum einen die Künstlerinnen und Künstler, die keine Bühne mehr haben, aber auch Ton- und Bühnentechniker, Grafiker, Gastronomen oder Minijobber. Die Centralstation bietet dabei viel Platz und ist damit der ideale Ort zur Realisierung der aktuellen Hygienevorschriften im Rahmen von Veranstaltungen mit wenig Publikum.“

Neben einem eigens konzipierten Programm lädt das ehemalige Elektrizitätswerk auch kleinere Veranstaltungsorte ein, ihre bereits etablierten oder neu entwickelten Formate auf seiner Bühne umzusetzen. So kann mit Gastspielen der Theater Die Stromer und Grüne Soße Kindern und Familien ein Programm angeboten werden. Dies erscheine umso wichtiger, da es auf absehbare Zeit keine Schulveranstaltungen geben kann. In Kooperation mit dem Darmstädter Heinerfest findet ferner ein Konzert der Band Goldstück statt. Gemeinsam mit dem Literaturhaus Darmstadt veranstaltet die Centralstation Lesungen mit Thorsten Nagelschmidt, Tonio Schachinger und Anna Herzig. Ein Doppelkonzert von Kenneth Minor und Fooks Nihil ist ebenso vorgesehen wie das Wanderkino, erste Poetry Slam Lounge und ein Gastspiel der Bessunger Kikeriki-Theaters. Als Auftakt wird sich am 5. Juni die Band Pfund der Herausforderung stellen. Am Sonntag darauf wird kulturpolitisch über den Wandel diskutiert. Zu Gast ist dann u. a. Angela Dorn, Hessische Ministerin für Wissenschaft und Kunst.

Die Kartenkontingente sind auf unter 100 Gäste begrenzt, Tickets sind lediglich online im Vorverkauf erhältlich. Der Einlass am Abend erfolgt gestaffelt, durch das Haus führt ein Wegeleitsystem. In der Centralstation ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen, der am Platz abgenommen werden darf. zg

Info: www.centralstation- darmstadt.de

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 02.06.2020