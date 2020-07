Kultur in Weinheim wird zu städtischer Angelegenheit

Weinheim.Die Große Kreisstadt Weinheim ist ein wichtiger Kulturstandort. Kultursommer, Schlosspark-Festival, Kunstausstellungen, Café Central, Theater und Kabarett, Anke Helfrich und Ingrid Noll – das sind nur einige Stichworte und Aushängeschilder. Jetzt soll das Kulturgenre des Bühnentheaters und der Kammermusik in Weinheim neu geordnet und modernisiert werden. Damit reagiert die Stadt auf zunehmende finanzielle Engpässe des bislang vom Verein Kulturgemeinde organisierten Theaters in der Stadthalle. Das Bühnentheater sowie die Kammermusik sollen künftig im städtischen Kulturbüro angesiedelt sein; Kulturgemeinde-Geschäftsführer Martin Grieb wird dort seine Arbeit fortsetzen.

Bis zum Jahresende soll unter Einbeziehung von Kulturschaffenden ein neues Kulturkonzept für Weinheim erarbeitet sein. Der erste Entwurf hierfür liegt vor. Er definiert Kultur als kommunalen Auftrag und stellt verschiedene Zugänge sowie Auswirkungen der Kultur dar. So wird auf die Rolle von Kultur als identitätsstiftendes und sinnstiftendes Element einer Stadtgesellschaft hingewiesen sowie als verbindendes Element, als geistesbildendes Element einer Stadtgesellschaft, aber auch als Instrument des Standort- und Stadtmarketings.

Verein hat sich aufgelöst

Der Konzeptentwurf listet kulturelle Träger und Veranstalter auf – kommunale, gemeinnützige und kommerzielle. Kultur und Integration, Kultur und Bildung sowie Kultur und Tourismus sind weitere Begriffe, die in der Konzeption beleuchtet werden sollen. Dargestellt wird aber auch die Kulturförderung, dabei auch eine spezielle Clubförderung, die eingeführt werden soll.

Der Verein Weinheimer Kulturgemeinde, der seit über 70 Jahren für die Theater- und Kammermusikkultur gesorgt hat, hat sich unterdessen aufgelöst. In den vergangenen Jahren hatte der Verein es nicht geschafft, die Trendwende herbeizuführen und Abonnenten sowie Stammgäste zu halten. Zum Vergleich: In der Spielzeit 2015/2016 nutzten 11 000 Besucher die Angebote von Schauspiel, Musical und Konzert. 2018/2019 waren es 2000 Personen weniger.

Noch mal verschärft hat sich die Situation seit dem Ausbruch des Coronavirus: Auch bei der Kulturgemeinde musste die Spielzeit 2019/2020 musste abgebrochen werden. „Verträge mit Tourneetheatern einzugehen“, sei nicht mehr „zu verantworten“, so die Stadtverwaltung in einer Sitzungsvorlage.

Oberbürgermeister Manuel Just mahnt: „Wir wollen das Angebot erhalten, müssen aber prüfen, ob es auch den Bedarf der Bürger deckt.“ In Zukunft müsse also noch gezielter darauf geachtet werden, wo die Interessen der potenziellen Neu-Abonnenten liegen, um diese in die Programmplanung einfließen zu lassen. Verknüpft sei dies mit einer neu zu erarbeitenden „Marketingstrategie“ sowie einem „Imagewandel“ der Kulturgemeinde im Allgemeinen.

Abonnement-Umfang reduziert

Neben den üblichen Sparten, die man erhalten möchte, will das Kulturbüro die „spontane Zusammenarbeit“ mit lokalen Gruppen und Vereinen ausbauen, ebenso etwa den Kontakt zum Nationaltheater Mannheim. Vor allem das Kindertheater sei bisher gut angenommen worden, daran will die Stadt festhalten. Reduziert wird hingegen der Abonnement-Umfang. Waren es bisher fünf Abonnement-Optionen mit jeweils fünf Vorstellungen, wird auf zwei reduziert. Dadurch halbieren sich die Theatervorstellungen von 20 auf 10 Vorstellungen pro Spielzeit. Die jeweiligen Vorstellungen sollen so besser besucht und damit die Wirtschaftlichkeit erhöht werden.

Sobald die Veranstaltungsbranche wieder ohne Einschränkungen ihren Betrieb aufnehmen kann, plant die Verwaltung mit einem Zuschuss in Höhe von rund 200 000 Euro je Spielzeit. Insgesamt liegen die Kosten bei 322 600 Euro, dem gegenüber stehen die durch Abonnements, Ticketverkäufe und Spenden zu erwartenden Einnahmen in Höhe von 121 000 Euro.

Martin Grieb, bislang Geschäftsführer der jetzt nicht mehr existierenden Kulturgemeinde, soll in die städtische Organisationsstruktur eingegliedert werden. Sein Ausblick: „Unser Ziel ist, das Angebot für Weinheim und die Umgebung zu erhalten. Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir die Ausgaben reduzieren und neue Besucher erreichen können.“ ppf/red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 15.07.2020