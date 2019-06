Kultursommer Südhessen startet diesmal auf Burg Frankenstein

Südhessen.Der Kultursommer Südhessen (KUSS) wird auch in diesem Jahr wieder vier Monate lang ein abwechslungsreiches und qualitativ hochwertiges Programm mit rund 200 Veranstaltungen aus den Bereichen Musik, Theater, Literatur und bildende Kunst anbieten. Vorgestellt wurde das umfangreiche Programm im Darmstädter Regierungspräsidium vom derzeitigen KUSS-Vorsitzenden, Landrat Thomas Will aus dem Kreis Groß-Gerau.

Eröffnet wird der Kultursommer am 15. Juni um 19.30 Uhr mit dem Theaterstück der Büchner-Bühne Riedstadt „Die Niegelungen – ein Ring sie alle zu knechten“ auf Burg Frankenstein. Es wird eine sagenhafte Opernfarce gezeigt, frei nach Richard Wagners Mammutwerk „Der Ring der Nibelungen“ und Tolkiens Fabelwelten. Eine wilde Mischung aus Heavy Metal, Herr der Ringe und Hohem Lied der Minne erwartet die Besucher.

Ebenfalls am 15. Juni geht das OpernAir im Auerbacher Fürstenlager über die Bühne: Unter freiem Himmel präsentieren ein Bensheimer Projektchor, das Collegium Musicum und namhafte Solisten einige der schönsten Chöre und Arien aus der Welt der Oper. Moderiert wird die Veranstaltung von Konrad Beikircher.

„Gassensensationen“ im Juli

Bewährte Veranstaltungsreihen starten in diesem Jahr in eine neue Runde. Hierzu gehören unter anderem der „Lichtenberger Musiksommer“ (22. Juni bis 15. September), die „Seligenstädter Klosterkonzerte“ (26. bis 28. Juni), der „Erbach-Michelstädter Theatersommer“ (4. bis 14. Juli), die Konzerte im Rahmen der „Internationalen Sommerakademie für Kammermusik“ auf Schloss Heiligenberg (27. Juli bis 4. August) sowie die „Otzberger Sommerkonzerte“ (7. bis 22. September).

Auch die erfolgreiche Veranstaltungsreihe „Kleinkunst auf dem Land“ findet nun schon zum elften Mal statt. In der Zeit vom 15. Juni bis zum 15. September lädt der KUSS zu Kabarett, Artistik und mehr ein. Hierzu gehören zum Beispiel: die „Gassensensationen“ in Heppenheim (10. bis 13. Juli), die „12. Überwälder Traumnacht“ in und rund um Wald-Michelbach (13. Juli) oder auch die „Achterbahn Saisoneröffnungs-Show“ (14. September) in Gustavsburg.

Darüber hinaus findet unter anderem die altbewährte Reihe „Kabarett, Musik und Literatur im Mais“ (20. Juli bis 31. August) in Dreieich-Götzenhain statt, und weitere Kabarettveranstaltungen wie „Besser Arm ab als arm dran“ mit Martin Fromme (30. und 31. August) in Reinheim oder Hans Werner Olm (12. September) in Bürstadt.

Domorganisten musizieren wieder

Als besonderes Ereignis haben sich die „Domorganisten im Kultursommer Südhessen“ etabliert, die mit renommierten Organisten verschiedene Orgeln in der Region Südhessens erklingen lassen. An vier Abend konzertieren in diesem Jahr Professor Johannes Mayr (Organist am Hohen Dom zu Stuttgart), Professor Ruben J. Sturm (Domorganist am Hohen Dom zu Rottenburg) und Professor Dan van Oosten (Titualorganist an der Grote Kerk in Den Haag).

Ein weiterer Schwerpunkt im Programm sind Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Neben bekannten Festivals wie dem „Starkenburg Festival” (19. bis 21. Juli), „Trebur Open Air“ (26. bis 28. Juli), das „Sound of the Forest“ am Marbachstausee (1. bis 4. August) und „Volk im Schloss“ (23. bis 25. August) finden unter dem Titel „Junger KUSS“ Kinder- und Straßentheater, Konzerte, Workshops und vieles mehr statt, die das Publikum nicht nur zum „Konsumieren“, sondern auch zum Mitmachen einladen.

Highlights sind unter anderem auch das „Summer Beats Festival“ in Michelstadt (28. und 29. Juni), das von Schülern für Schüler organisiert wird oder das Theaterfestival „Trommer Sommer“ (1. bis 4. August), das seit Jahren viele Familien begeistert.

Die „Tage der offenen Ateliers“, die sich bereits seit 22 Jahren großer Beliebtheit erfreuen, werden dieses Jahr von Lotto Hessen präsentiert. Am Wochenende vom 21. und 22. September können Kulturinteressierte südhessenweit über 70 Ateliers und Galerien kostenfrei besuchen, die Werke der Künstler in Ruhe betrachten, sich mit den Kunstschaffenden vor Ort austauschen und – falls angeboten – an Workshops teilnehmen.

Kaya Yanar kommt

Zum Abschluss des Kultursommers am 22. September, 19 Uhr, heißt es noch einmal „Ausrasten!“. Comedian Kaya Yanar gibt im Theater Rüsselsheim Überlebenstipps mit seinem Programm „Ausrasten! – Für Anfänger“ und erzählt, wie man mit Humor, Stil und Eleganz die Tücken des Alltags meistert.

„Das ist natürlich nur ein kleiner Ausschnitt der hochkarätigen und spannenden Veranstaltungen, die der KUSS 2019 für Kulturfreunde bereithält“, macht der KUSS-Vorstandsvorsitzende Thomas Will, deutlich. „Mit seiner einzigartigen Angebotspalette verbindet der Kultursommer Südhessen unsere Region und ihre Menschen – über alle Unterschiede hinweg.“ Er stehe zudem für das Lebensgefühl in Südhessen. „Denn der Kultursommer verbindet Leichtigkeit und Tiefe, Hochkultur und Comedy, Klosterkonzerte mit einem Rock-Festival. Er verkörpert also Tradition, Zeitgeist, Vielfalt und Kreativität“, betont Will. „Und genau das macht den KUSS so einmalig!“

Freude über den „jungen KUSS“

Brigitte Lindscheid dankte allen Beteiligten für ihr Engagement und schloss neben den Veranstaltern und Förderern auch die Künstler und Organisatoren ein. „Da steckt viel Engagement drin,“ so die Regierungspräsidentin.

Besonders erfreut zeigte sich Lindscheid darüber, dass sich der mit einer einzigen Veranstaltung 2013 ins Leben gerufene „Junge KUSS“ mittlerweile auf rund 20 Veranstaltungstermine im gesamten Gebiet des Kultursommers Südhessen erweitert hat.

Der KUSS-Veranstaltungskalender liegt in allen Städten und Gemeinden in Südhessen sowie in den Sparkassen aus. red

Info: www.kultursommer- suedhessen.de

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 04.06.2019