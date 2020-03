Kundendialog wird rege genutzt

Bergstraße.Das Beschwerdemanagement des Eigenbetriebs Neue Wege – der sogenannte „Kundendialog“ – feiert sein zehnjähriges Bestehen. Wie der Kreis mitteilt, wurde das Angebot bisher über 4000 Mal genutzt. Per E-Mail, Telefon oder Post können die Bürger Anregungen, Hinweise, Lob und Kritik zu den Aufgaben und Arbeiten des Kommunalen Jobcenters loswerden.

Im Januar 2010 hatte Neue Wege das Beschwerdemanagement ins Leben gerufen, seit 2019 wird es unter dem Namen „Kundendialog“ geführt. Schon im Gründungsjahr wurden laut Mitteilung 291 Anliegen an die neue Anlaufstelle gerichtet. Die meisten – 580 an der Zahl – gab es 2017. „Dies war unter anderem der Einführung der digitalen Akte bei Neue Wege geschuldet“, heißt es in einer Mitteilung des Kreises.

Regelmäßige Auswertung

Im vergangenen Jahr wurde der „Kundendialog“ 398 Mal in Anspruch genommen. „Die Erkenntnisse aus den Eingaben werden regelmäßig ausgewertet und stellen eine wichtige Säule zur Qualitätssicherung und -steigerung der Dienstleistungen des Kommunalen Jobcenters dar“, heißt es weiter. Am häufigsten genutzt werde das Angebot von Leistungsberechtigten.

Erste Anlaufstelle für Fragen und Probleme der Kunden bleibe jedoch der jeweilige Fallmanager. „Der Kundendialog steht den Kunden zusätzlich zum persönlichen Fallmanager als neutrale Instanz zur Verfügung. Er hat sich in den vergangenen Jahren als Anlaufstelle für Anregungen und Hinweise bewährt und wird rege genutzt“, so Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 09.03.2020