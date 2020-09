Kundgebung für Moria-Flüchtlinge

Bergstraße.„Die dramatischen Bilder aus dem Flüchtlingslager in Moria haben uns alles zutiefst erschüttert“, so die Sprecherin der Grünen Jugend Bergstraße, Lea May aus Einhausen. „Grundrechte, wie die Menschenwürde, für die wir als freier und demokratischer Staat stehen, sind dort schlicht und ergreifend nicht gegeben. Menschen, die sowieso schon auf der Flucht alles verloren haben, haben nun nicht mal mehr eine Bleibe.“ Deshalb rufen die Grüne Jugend Bergstraße, die Jusos Bergstraße, die Bewegung Fridays- For-Future und die DGB-Jugend für heute (Donnerstag), 18 Uhr, zu einer Kundgebung in Bensheim auf dem Marktplatz auf, um Solidarität mit den Menschen aus dem Flüchtlingslager deutlich zu machen. red

