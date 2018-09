Kundgebung hat alle Erwartungen übertroffen

Die Kundgebung am vergangenen Sonntag gegen die AfD in Bensheim-Auerbach hat alle unsere Erwartungen weit übertroffen. Ein breites Bündnis hat friedlich und gewaltfrei ein sehr klares und sehr deutliches Zeichen gesetzt gegen rechte Hetze, für Menschenwürde, Vielfalt und Demokratie. An der Kundgebung haben sich 1500 Menschen beteiligt, darunter ganz viele junge Menschen - im Saal waren maximal 150 AfD-Anhänger. Das sagt alles. Bensheim hat deutlich gemacht: Die AfD ist nicht das Volk. Und das ist auch gut so! Herzlichen Dank an alle, die sich an der Kundgebung beteiligt haben, die mit viel Engagement und viel Kreativität Plakate, Schilder und Transparente bemalt, mitgeholfen und auf der Kundgebung gesprochen haben! Danke, Bensheim! Danke, Bergstraße!

Die nächste Kundgebung findet am kommenden Sonntag, 23. September, um 10 Uhr vor dem Bürgerhaus Bürstadt statt. Dort will die AfD mit Alexander Gauland eine Veranstaltung durchführen.

Horst Raupp

DGB-Regionssekretär

Darmstadt

