Kunst gegen Komasaufen: AKG-Schülerin holt Landessieg

Bergstraße.„Das hatten wir noch nie“, freut sich der Bensheimer DAK-Chef Robert Gahler. Erstmals kommt eine Landessiegerin der Kampagne „bunt statt blau“ aus der Region. Janin Ahlemeyer aus Bensheim hat mit ihrem Plakat gegen Alkoholmissbrauch die Jury überzeugt. Im Rahmen der kreativen Präventionskampagne hat die AKG-Schülerin ein Plakat gestaltet, das die Konsequenzen von Rauschtrinken und Sucht bildhaft und eindringlich transportiert.

Alkohol und Risiken

„Blau zerreißt – Bunt entfaltet“, hat die 17-Jährige ihr Motiv kommentiert. Mit Aquarellfarben und Fragmenten von Zeitungsschlagzeilen hat sie ein Frauengesicht abgebildet, das sich auf der einen Hälfte durch die Flucht in den Alkohol auflöst und zerfällt, während der andere Teil sich dem Glück und der Realität zuwendet und in gesunder Frische strahlt.

Damit reagiert sie auf die Tatsache, dass auch viele Minderjährige sehenden Auges in eine Abhängigkeit rutschen. Das Bild soll auch zum Ausdruck bringen, dass ein normaler, unreflektierter Umgang mit Alkohol den Risiken, die er birgt, nicht gerecht werde. Als Prämie für den Sieg gab es 300 Euro.

Der mit 50 Euro dotierte Sonderpreis für jüngere Schüler geht in diesem Jahr ebenfalls nach Bensheim. Amalia Pastre (14) vom Goethe-Gymnasium zeigt ein Motiv, in dem ein in der Flasche gefangener Jugendlicher von einem Mädchen ein helfendes Seil gereicht bekommt. „Zeig wahre Größe“ hat sie die Arbeit betitelt.

Bundesweit haben mehr als 6100 Schüler an der elften Kampagne teilgenommen und Motive gegen das „Komasaufen“ eingereicht. Janine Ahlemeyer, deren Beitrag im Unterricht bei Kunstlehrerin Hildegund Schepp-Bremer entstanden ist, darf nun als Landessiegerin an der Bundesrunde teilnehmen. Die Bekanntgabe der Sieger wird aufgrund der besonderen Situation in diesem Jahr erstmals im November und ausschließlich online stattfinden.

Gelungene Sensibilisierung

Wenngleich die Zahlen leicht sinken: Noch immer trinken viele Jungen und Mädchen, bis der Arzt kommt. 2018 landeten 20 469 Jugendliche mit einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus. In Hessen waren es 1275. Experten fordern deshalb eine weitere Aufklärung über die Risiken, auch im Schulunterricht.

Laut einer Studie des Kieler Instituts für Therapie- und Gesundheitsforschung gab die Mehrheit der beteiligten Schüler an, durch die Kampagne „bunt statt blau“ mehr über die Gefahren gelernt zu haben. Nach Einschätzung der Zielgruppe trage die jährliche Initiative dazu bei, dass Jugendliche sensibler und vernünftiger mit Alkohol umgehen.

Beim Plakatwettbewerb haben seit 2010 mehr als 100 000 Teilnehmer mitgemacht. Die Kampagne wurde mehrfach ausgezeichnet und im Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung als positives Beispiel genannt.

„Das Thema bleibt brisant. Wir müssen weiterhin für die Gefahren eines riskanten Alkoholkonsums sensibilisieren und dürfen in unserem Engagement nicht nachlassen“, so der Hessische Sozialminister Kai Klose als Schirmherr der Landeskampagne.

Jeder vierte Schüler einer Haupt-, Real- und regionalen Schule gibt an, regelmäßig Alkohol zu trinken. Bei den Gymnasiasten ist es sogar jeder Dritte. Das zeigt eine Studie der DAK mit der Universität Lüneburg. Die kreative Beschäftigung mit dem Thema soll dazu führen, dass sich Jugendliche speziell mit dem Rauschtrinken auseinandersetzen und so auch Mitschüler und Freunde zum Nachdenken anregen.

Besser als erhobene Zeigefinger

„Jede verhinderte Krankenhauseinweisung ist ein Erfolg“, sagte Sötkin Geitner von der DAK-Landesvertretung Hessen bei der Preisverleihung in Bensheim, die aufgrund der aktuellen Situation an den Bürgerwehrbrunnen verlegt wurde. Die kreativen Botschaften der Jugendlichen würden Gleichaltrige besser erreichen als jeder erhobene Zeigefinger eines Erwachsenen. Auch Robert Gahler bezeichnet die Aktion als wirkungsvolle Prävention, die ein wichtiges Thema nicht nur anspricht, sondern auch Auswege aufzeige. Die Kampagne soll im nächsten Jahr weitergehen.

Von den bundesweiten Schulschließungen durch die Corona-Krise war auch der Plakatwettbewerb betroffen. Der Einsendeschluss wurde daher vom 31. März auf den 15. September verschoben. Dadurch wurden die Landessieger etwas später als vorgesehen gekürt.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 30.10.2020