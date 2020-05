Kunstwettbewerb zur Corona-Zeit

Bergstraße.„Unsere Familie, unser Leben – in Zeiten von Corona“ heißt der Titel eines Kunstwettbewerbs des Evangelische Dekanats Bergstraße. Familien bzw. alle Personen, die in einem Haushalt wohnen, können dazu ein Bild einreichen. Alle Wettbewerbsbeiträge werden nach den Sommerferien in einer Ausstellung im Heppenheimer Haus der Kirche gezeigt. Eine Jury wird die besten Bilder auswählen. Die Gewinner erhalten Preise. Alle Teilnehmer erhalten eine Einladung zur Ausstellungseröffnung und werden gebeten, Name, Alter, Telefonnummer und E-Mail-Adresse anzugeben. Abgabeschluss ist am 3. Juli, 12 Uhr. Das Bild kann persönlich nach voriger telefonischer Anmeldung (06252/673 320) im Haus der Kirche abgegeben oder per Post geschickt werden an: Evangelisches Dekanat Bergstraße, Kunstwettbewerb, Ludwigstr. 13, 64646 Heppenheim. zg

