Bürstadt.Aus dem Metallcontainer einer Firma an der Gartenstraße in Bürstadt, Nähe Klarastraße, haben Kupferdiebe Material für etwa 200 Euro gestohlen. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei sind am Mittwoch gegen 3 Uhr morgens mindestens zwei Täter mit einer Leiter über den 2,50 Meter hohen Metallzaun der Firma gestiegen. Wer die gesuchten Männer beobachtet hat, der melde sich bitte unter der Telefonnummer 06252/7060 beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim.

