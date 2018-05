Kur- und Kulturreise ins Egerland

Anzeige

Blasmusik in riesiger Grotte

Von anderen genutzten Angeboten war besonders ein Blasmusikabend interessant, da er in einer riesigen Grotte in einem Natursteingebäude im Ort Kuttenplan stattfand. Schnell vergingen die Tage, die auch zu Wanderungen in und um Marienbad und zu Einkäufen genutzt wurden.

Am letzten Abend stand Danken im Mittelpunkt: Unter anderem dankte Gerhard Tremper aus Heppenheim dem Organisator und Reiseleiter Alfred Gafert unter dem Beifall der Gruppe für „seine großartige Leistung als Zweiundneunziger“.

Die Heimreise, in der Alfred Gafert über die Geschichte Böhmens informierte, führte über die Nordroute, über Bamberg und Würzburg in die Heimat, während die Hinreise über Heilbronn und Nürnberg gegangen war. Im Dank an die Gruppe schloss Gafert seine Hochachtung für „Alterspräsidentin“ Marianne Krumbein-Weiß aus Heppenheim besonders ein. Ob Gafert noch einmal eine Marienbad-Kurreise organisieren wird, ließ er offen. red

