Anzeige

Bergstraße.Konflikte mit Kollegen, Vorgesetzten oder zwischen einzelnen Gruppen sind ein Problem im Berufsleben. Ihre Lösungen erfordern intensive Kommunikation, Kooperation und gutes Konfliktmanagement. Dazu stellt eine Referentin der Kreisvolkshochschule (Kvhs) in einem Kurs ein problemorientiertes Konfliktlösungsmodell vor, das durch Beispiele aus der Praxis veranschaulicht wird. In Rollenspielen lernen die Teilnehmer, auch komplizierte und sich überlagernde Konflikte zu lösen. Durch einen schriftlichen Test kann nach Seminarende ein Xpert-Zertifikat erworben werden. Das Seminar läuft am Samstag, 21. April, von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag, 22. April, von 9 bis 15 Uhr in Lorsch im Haus Löffelholz (Römerstraße 16). Lehrmaterial erhalten die Teilnehmer im Kurs. red