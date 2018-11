Kurse werden für Nutzer teurer

Ungeziefer

Falsches Verhalten lockt Ratten an

Auf jeden Einwohner in Deutschland kommen vier Ratten. So drängend, wie diese Schätzung vermuten lässt, ist das Problem in Wertheim zwar nicht. Aber auch hier werden die Nager bekämpft. Wertheim. „Vorsicht! Nagerköder ausgelegt. ...