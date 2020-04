Kurz notiert

Raser auf der Autobahn

Bergstraße.Auf drei Monate ohne Führerschein muss sich ein 30 Jahre alter Autofahrer einstellen, den Zivilfahnder am Mittwochabend (15.) auf der A 659 bei Viernheim aus dem Verkehr gezogen haben. Gegen 19.30 Uhr war der Mann aus dem Rhein-Neckar-Kreis durch seine rasante Fahrweise in das Visier der Streife geraten. Sein Wagen wurde mit 173 km/h anstelle der dort erlaubten 100 km/h gemessen. Es folgte die Kontrolle und Einleitung eines Verfahrens. Der 30-Jährige muss mit zwei Punkten in Flensburg, 600 Euro Bußgeld sowie einem dreimonatigen Fahrverbot rechnen. ots

Vermisster tot aufgefunden

Dieburg. Ein seit Karfreitag (10.) vermisste 63-jähriger Mann aus Bessungen wurde am Mittwochnachmittag (15.) in einem Waldstück bei Dieburg tot aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vor. Nach der Öffentlichkeitsfahndung der Polizei hatte ein Passant das Fahrzeug des Mannes auf einem Parkplatz in der Straße „Auf der Moret“ entdeckt und die Polizei verständigt. Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen führten zum Auffinden des Mannes in dem angrenzenden Waldstück. ots

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 17.04.2020