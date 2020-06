Kurz notiert

Förderung beim Energiesparen

Bergstraße.Die Energieagentur Bergstraße, ein Fachbereich der Wirtschaftsregion Bergstraße/Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB), bietet am Donnerstag, 4. Juni, um 18.30 Uhr ein kostenfreies Webinar zum Thema „Förderung von Energiesparmaßnahmen“ an.

Gibt es einen Zuschuss für meine geplante Dämm-Maßnahme oder die angestrebten neuen, energieeffizienten Fenster? Welche Heizsysteme werden bezuschusst? Wie hoch ist die Förderung? Wo, wann und wie muss ich den Zuschuss beantragen? Brauche ich einen Energieberater? Was muss ich beachten, wenn ich die steuerliche Förderung in Anspruch nehmen will? Philipp Meister, Projektleiter der Energieagentur Bergstraße, hilft in seinem rund 45-minütigen Webinar durch den Förderdschungel. Die Teilnehmer können auch Fragen stellen. Eine Anmeldung zum Webinar ist vorab erforderlich. Es können maximal 100 Personen teilnehmen. zg

„Hongkongs bedrohte Freiheit“

Bergstraße. Die EU ist Chinas größter Handelspartner. Ob Siemens, Volkswagen oder BASF: Viele deutsche Firmen unterhalten Werke in China. „Offenbar sind es diese Geschäftsbeziehungen, dass Proteste von Seiten Deutschlands und der EU im Zusammenhang mit dem brutalen Vorgehen der Polizei gegen die Demokratiebewegung in Hongkong eher verhalten sind“, schreibt die Menschenrechts-Initiative Bergstraße (MIB) in einer Pressemitteilung. Das neue „Sicherheitsgesetz“ Chinas für Hongkong sei „ein gezielter Angriff auf Hongkongs Demokratiebewegung und der bisher weitgehendste Eingriff in die Autonomie Hongkongs. Die Menschenrechts-Initiative erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass bereits das harte Vorgehen Chinas gegen die Uiguren und die Einrichtung von Internierungslagern vor zwei Jahren „eher zurückhaltend kritisiert wurde und ohne Konsequenzen blieb, obwohl oder weil viele deutsche Firmen in der betroffenen Provinz Xinjiang Werke unterhalten“. zg

Werbeaktion der Johanniter

Bergstraße. Die Johanniter haben eine Werbeaktion zur Gewinnung neuer Fördermitglieder gestartet.

Die Mitarbeiter werden dafür mit Corona-Schutzmaterialien ausgestattet. Im Außendienst haben sie den Abstand von mindestens 1,5 Metern direkt nach dem Klingeln sichtbar einzuhalten. Die Mitarbeiter der Johanniter führen einen Dienstausweis, tragen Dienstkleidung, dürfen kein Bargeld, Schecks oder Sachspenden annehmen und führen das Informationsgespräch zur Werbung „seriös und aufrichtig“, wie es in einer Pressemitteilung der Johanniter heißt. zg

Info: www.wirtschaftsregion- bergstrasse.de

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 02.06.2020