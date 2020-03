Kuscheln und Windeln wechseln: Abstand zu halten, ist nicht möglich

Bergstraße.Es gibt Berufe, da ist körperlicher Abstand praktisch unmöglich. Auch im Krippen- und Elementarbereich widerspricht die Forderung nach physischer Distanz den wesentlichen Ansprüchen bei der Arbeit mit Kindern. Nähe im Alltag ist dort nicht nur normal, sondern pädagogisch wertvoll. Erzieherinnen kommen um enge Kontakte kaum herum: Spielen, Vorlesen und Basteln, aber auch Windeln wechseln, Nasen putzen und auch mal die ein oder andere Trost- oder Kuscheleinheit spendieren. Andererseits möchte sich kein Mitarbeiter infizieren oder das Virus an junge Menschen weitergeben.

„Manchmal hat man schon ein mulmiges Gefühl“, so die Leiterin des Bensheimer Waldorfkindergartens. Claudia Arndt ist davon überzeugt, dass eine Notfallbetreuung in Zeiten von Corona absolut wichtig ist, um Eltern zu entlasten, die wichtige Aufgaben des öffentlichen Lebens übernehmen.

Sorge vor einer Ansteckung

Andererseits sei in den Einrichtungen die Sorge vor einer Ansteckung nicht auszublenden. Vor allem dann, wenn es an der nötigen Schutzkleidung mangelt, wie es in vielen Kitas und Grundschulen der Fall ist. Im Waldorfkindergarten, der Anfang 2019 von der Rodensteinschule in einen Neubau an die nahe Hermannstraße umgezogen war, konnten Mundschutzmasken und Handschuhe über einige Eltern organisiert werden.

Den 14 Mitarbeiterinnen ist es freigestellt, ob sie den Mundschutz tragen oder nicht. Claudia Arndt berichtet von Kindern, besonders unter den ganz kleinen unter drei Jahren in der Krippe, die vom Anblick einer solchen Maske nicht gerade begeistert seien. Darüber hinaus wird derzeit mehrmals täglich geputzt und desinfiziert – auch wenn in diesen Tagen nur wenig los ist.

Nur zwei Kinder aus Familien mit sogenannten systemrelevanten Berufen – beispielsweise Polizisten, Feuerwehrleute, Ärzte und medizinisches Personal, aber auch Verkäufer im Lebensmittel-Einzelhandel oder Apotheker – toben durch die Räume. „Wir sind in Dauerbereitschaft“, so die Leiterin über eine Zeit im permanenten Wandel. Das betrifft auch die Betreuungseinrichtungen. „Antworten von heute können schon morgen nicht mehr gültig sein“, sagt Claudia Arndt.

Das Hessische Sozialministerium hatte die Kriterien für die Notbetreuung in Kitas und Schulen jüngst nochmals gelockert. Anders als zuvor müssen nicht mehr beide Elternteile zu den sogenannten Funktionsträgern zählen. Es genügt jetzt, wenn ein Erziehungsberechtigter dieser Berufsgruppe angehört. Für die Organisation der Notbetreuungen sind die Bundesländer und in den Ländern zumeist die Kommunen zuständig. So ist die Betreuung deutschlandweit nicht einheitlich geregelt.

Kinder müssen gesund sein

Wie bekannt, sind die Schulen und Kitas in Hessen bis voraussichtlich 19. April geschlossen. Die Kinder, die zwischen 7.30 und 15 Uhr in die Betreuung kommen, müssen gesund sein und durften in den vergangenen zwei Wochen weder Kontakt zu infizierten Personen gehabt noch sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben.

In manchen Kitas stößt die Erweiterung der privilegierten Personengruppen auf Kritik. Eltern sollten prüfen, ob eine Notfallbetreuung im Einzelfall tatsächlich nötig ist. Oberstes Ziel sei es schließlich, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen und zu verlangsamen. In der Kita ist es aber nicht möglich, auf Distanz zu gehen. Auch Claudia Arndt kennt Eltern, die eine Betreuung im Grunde in Anspruch nehmen könnten, aber aus gesundheitlichen Gründen darauf verzichten – weil es daheim auch so funktioniert.

Einspringen, wo Not am Mann ist

Wo es nicht anders geht, sei die Kita jederzeit bereit, einzuspringen. „Für die Kinder sind wir sowieso wie eine zweite Familie.“ Deshalb werde auch in Corona-Pausen der Kontakt zu den rund 50 Mädchen und Jungen aufrechterhalten, die nun zuhause bleiben. Darüber hinaus sind etwa ein Dutzend Kleinkinder von ein bis drei Jahren von der Regelung betroffen. Via Rundmails werden kreativ Impulse und altersentsprechende Spielideen sozusagen ins heimische Kinderzimmer geschickt, um wenigstens ein bisschen Normalität im Ausnahmezustand anzubieten. „Das positive Feedback der Eltern freut und motiviert uns“, so Claudia Arndt.

Träger der Einrichtung ist der Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik in Bensheim e. V. Die beiden Gruppen plus Krippe werden in Selbstverwaltung betreut. Familien, deren Nachwuchs den Waldorfkindergarten besucht, werden automatisch Mitglied im Trägerverein, der von einem fünfköpfigen Vorstand geleitet wird. „Unsere Einrichtung lebt auch vom Engagement der Eltern“, betont die Leiterin, die davon ausgeht, dass in den kommenden Wochen mehr Eltern die Notfallbetreuung in Anspruch nehmen werden. „Wir stehen erst am Beginn eines sehr dynamischen Prozesses.“ Niemand könne derzeit absehen, wie es nach Ostern weitergeht.

Die Zeit wird aktiv genutzt

Aktuell sind sieben Kolleginnen verfügbar. Der Rest geht auf Distanz: Manche Mitarbeiter sind selbst gesundheitlich gefährdet oder kommen im familiären Umfeld mit Menschen zusammen, die zu einer Risikogruppe gehören. Personen also, die sich keinen Virus leisten können. Auch Praktikanten und FSJ-Kräfte bleiben fern.

Einige aus dem engeren Team arbeiten in diesen Tagen im Hintergrund, andere verzichten ganz. Geschlossen oder stillgelegt, wie das in der Öffentlichkeit oftmals wahrgenommen werde, seien die Kitas aber nicht, betont Claudia Arndt. An der Hermannstraße stellt man Spielzeug aus Naturmaterialien her, erledigt administrative Aufgaben oder schreibt Berichte. Andere Kollegen bilden sich weiter oder arbeiten am pädagogischen Konzept. Die Zeit wird aktiv genutzt.

„Kümmern“ ist das Zauberwort

Ein Lob hat die Pädagogin für den Eigenbetrieb Kinderbetreuung der Stadtverwaltung parat. Die kommunale Organisation der Notfallbetreuung und der Informationsfluss aus dem Rathaus seien in Bensheim hervorragend angelaufen.

Dennoch wird den Erziehern viel abverlangt. Schließlich können Kinder das Coronavirus übertragen, ohne selbst Krankheitssymptome zu zeigen. Und wenn sie wieder vermehrt in Kitas und Schulen betreut werden, riskiert man neuerliche Infektionsketten. Und eine unwissentlich infizierte Erzieherin, die ein Kind auf den Schoß nimmt, gibt das Virus ausgerechnet an ein Kind weiter, dessen Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten.

„Wir beobachten die Kinder genau und achten auf maximale Sicherheit“, betont Claudia Arndt. Sie und ihre Teamkollegen müssen vor Ort sein, um ihre Aufgabe zu erfüllen. Auch beim Essen. Weil derzeit kein Caterer kommt, wird gemeinsam gekocht.

„Kümmern“ heißt das universale Zauberwort. Distanz bleibt schwierig. Im Fall der Kitas ist diese soziale Kluft im Gegensatz zu manch anderer Branche auch nicht digital zu überbrücken.

Der Waldorfkindergarten, wie viele andere im Kreis Bergstraße auch, will Eltern nicht alleine lassen. Auch, wenn sich das „mulmige Gefühl“ nie so ganz ausblenden lässt.

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 01.04.2020