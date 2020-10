KVH: „Mobile Aufnahme und Fast Lane sind nicht praktikabel“

Auf Anfrage dieser Zeitung äußerte sich der stellvertretende Pressesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen (KVH), Alexander Kowalski, zu den Überlegungen von Leser Joachim Steinbiss.

„Eine mobile Aufnahme kann, muss aber nicht zwingend sinnvoll sein. Denn eine Warteschlange würde – je nach Inanspruchnahme des Testcenters – ja gar nicht unbedingt verhindert, sondern gegebenenfalls nur verlagert werden. So hätte man vielleicht weniger Patienten in der normalen Schlange, dafür aber vielleicht eine zusätzliche Schlange an der mobilen Aufnahme.“ Auch eine sogenannte Fast Lane sei kaum praktikabel, so Kowalski. „Denn was wäre, wenn gleichzeitig mehrere Personen da wären, die für die Fast Lane in Frage kämen. Dann wäre diese nicht mehr schnell, weil es doch wieder zu einer Wartesituation käme. Von dem zu erwartenden Unmut derjenigen, die die Fast-Lane-Patienten an sich vorbeigehen sehen, mal ganz abgesehen.“

Grundsätzlich zufrieden

Mit den aktuellen Abläufen am Testcenter in Heppenheim sei die KVH grundsätzlich zufrieden. „Es gibt natürlich immer Verbesserungspotenziale. Aus diesem Grund bleiben wir auch stets flexibel, um – wenn notwendig – an Stellschrauben zu drehen“, erklärt Kowalski. „Das aktuelle Infektionsgeschehen ist natürlich herausfordernd – auch für das Testcenter in Heppenheim. Momentan reicht das Personal aus. Wir sind aber auch hier flexibel und steuern nach, wenn die Situation dies erfordert.“

Bei den Öffnungszeiten gebe es keine Veränderungen. Das Testcenter sei wie gewohnt montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Dennoch stehen gerade im Hinblick auf die kalte Jahreszeit Veränderungen an: „Wir treffen momentan Vorbereitungen, um das Testcenter winterfest zu machen. Näheres dazu werden wir demnächst bekanntgeben. Ein winterfester Standort muss auch nicht bedeuten, dass dies der gleiche Standort bleibt. Bevor aber nicht alles unter Dach und Fach ist, können wir nicht konkreter werden.“ ssr

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 24.10.2020