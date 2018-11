Weinheim.„Anerkennung und Wertschätzung – von der Defizitorientierung zur Positivsicht“, so lautet das Thema des Lehrer-Bildungskongresses, den die Verlagsgruppe Beltz an diesem Wochenende in Weinheim veranstaltet. Die Vorträge, Workshops und Diskussionsrunden, die am Freitag (9. November, 14.30 bis 22.30 Uhr) und Samstag (10. November, 9 bis 16.15 Uhr) in der Stadthalle Weinheim stattfinden, starten mit dem Eröffnungsvortrag von Prof. Dr. Paul Mecheril, der unter der Überschrift „Was es hieße gebildet zu sein“ migrationspädagogische Überlegungen anstellt. Den Schlusspunkt setzt am Samstag dann Holger Volland mit dem Thema „Künstliche Intelligenz – Die kreative Macht der Maschinen“, der erörtert, warum künstliche Intelligenzen bestimmen, was wir morgen fühlen und denken.

Bensheimer Felix Gaudo referiert

Zu den Vortragenden gehört auch ein Referent aus Bensheim: Felix Gaudo – Moderator, Comedian und Vortragsredner – hat gemeinsam mit seiner Ehefrau Marion Kaiser, Lehrerin an der Christophorus-Grundschule im Heppenheimer Stadtteil Hambach, spezielle Humortechniken für den Unterricht entwickelt und darüber ein Buch geschrieben. „Lachend lernen“ ist im Januar erschienen. Die Botschaft: Humor ist ein Lernbeschleuniger, wenn man ihn richtig einsetzt. Und das nicht nur in der Schule, sondern auch in Alltag, Beruf und Familie.

„Angst blockiert das Gehirn. Freude und Lachen motivieren es“, sagt der gelernte Clown Felix Gaudo über eine Ressource, die seiner Meinung nach allzu oft vernachlässigt wird. Im Rahmen des Beltz-Bildungskongresses wird Felix Gaudo am Freitag von 18.30 bis 19.15 Uhr über „Lehren und Lernen mit Humor“ sprechen.

Weitere Informationen über den zweitägigen Kongress gibt es im Internet, dort können sich Interessierte auch anmelden. red/Archivbild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 07.11.2018