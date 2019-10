Ladestationen an der Bergstraße

Bergstraße.Mehr als 10 000 Ladestationen für E-Autos gibt es inzwischen auf der Ladenetz-Karte in Europa. Auch an der Bergstraße können E-Auto-Fahrer unterwegs Strom zapfen. Dabei gibt es eine Neuerung: An einigen Ladestationen können E-Autos seit dem 20. September nur noch mit einem „SmartCable“ von Ubitricity laden. Die „Direct Access Funktion“ steht nicht mehr zur Verfügung, da alle öffentlichen Ladestationen eichrechtskonform abgerechnet werden müssen.

Von Lorsch bis Bickenbach

Betroffen sind unter anderem die Stationen am Badesee, am Basinusbad, an der Platanenallee und am GGEW-Kundenparkplatz in Bensheim, am Karolingerplatz in Lorsch, an den Parkhäusern Stadthaus und Innenstadt sowie dem Parkplatz Graben in Heppenheim, am Parkplatz Melibokushalle in Zwingenberg sowie am Rathaus in Bickenbach. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 07.10.2019